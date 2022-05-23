【產經評論】世界繁榮非必然　窮則思變保長年

世界經濟正經歷巨變，反全球化興起、疫情不散、通脹重臨、供應鏈重組、地緣政治衝突、資源缺乏，頓令這數十年的世界繁榮日子面臨終結。全球貨幣政策正朝向量化緊縮，經濟衰退、能源與糧食危機，令窮者愈窮。面對這麼一個全球大逆境，所謂「窮則思變」，無論是經濟體、企業抑或個人，得決心解決老舊問題，並善用自身的條件，以創新的思維發展，去建立新的增長方式，打造新的增長點，方有望在新的經濟周期中殺出血路！

過去數十年世界經濟增長模式，由美元霸權主導，可打從2008年美國次按危機，已暴露這種經濟發展模式不能再長。然而美國沒有着手改革經濟結構，反而是利用美元霸權施行長期量化寬鬆，舉下天量債務，圖以收割全球利益來埋單，卻嚴重透支美元信用。前朝特朗普政府感受到美國單靠「債冚債」模式會令經濟可持續發展構成威脅，故開始思變，卻行了歪路，以諉過於人的形式高舉反全球化大旗，與中國開打貿易戰。事實證明，美國此舉是搬石砸腳，向華商品徵收關稅變相由美國消費者來承擔，這一點現任財長耶倫已直認不諱。

到了俄烏衝突，現任拜登政府也是諉過於人，且有過之而無不及，積極攪局，繼續推動分裂路線，促成東西正式對立，近日更在亞洲之行特意宣示排華的印太戰略。問題是，世界愈是分裂，就愈不能重返昔日的增長高峰，尤其是一場持續不退的世紀疫情，已嚴重損害經濟根基。如今美國要施行量化緊縮來遏止通脹，意味市場流動性收縮，過去幾年超低利息、資金氾濫的日子不再，資產泡沫面臨爆破，經濟增長亦難維持，勢將加深企業困難；就業市場承壓，基層收入不穩，卻面對物價飆升，造成窮者愈窮。若現行的社會財富分配制度不變，貧富懸殊將極端化，為世界經濟播下更多不穩定的種子。

正視和解決舊有發展模式留下來的各種問題，以創新的發展理念來構建新的增長模式，是應對這場危局的不二之法。全球化既被美國刻意破壞，各地得務實根據本國利益推動區域化發展，減少受美國的干預。《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)及《跨太平洋夥伴全面及進步協定》(CPTPP)，都是具建設性的區域自貿發展平台。當然，各地政府也得設法建立新的市場，數碼貨幣、人工智能、低碳經濟，都是大方向。畢竟在去美元化、新能源和數碼化發展下，勢將推演全球利益重新分配，這些都是大國博弈的必爭之地。

作為企業，得因應國際供應鏈的變化，加強「本地化」生產布局，以減少受地緣政治風險的衝擊，且須利用創新技術來改善成本結構，以應對全球人口老化、消費模式轉變和大國博弈下的資源競賽所帶來的挑戰。至於個人，首要改變高槓桿操作，強化量入為出和分散風險的思維，免得被通脹和金融極端動盪吞噬財富；其次是加強認識創新技術和新知識，提升自身的競爭力，追上新時代步伐，才能免於墮入「窮」途。