東方日報B1：窮劫來襲　IMF：俄烏戰分裂全球

IMF警告，俄烏衝突已拖累全球經濟增長，遂敦促各國不要再使地緣經濟分裂，這將令世界更貧窮、更危險。

全球新冠瘟疫、熱戰遇着經濟戰，以及饑荒本已陰霾不散，最新竟惡化至同時出現猴痘蔓延、美國在亞太經濟上再搞分化，加上環球小麥庫存劇減至災難邊緣，十足十雪上加霜！難怪專責監察全球經濟事務的國際貨幣基金組織（IMF）警告，俄烏衝突已破壞了人們的生活，拖累經濟增長和扯高通脹，遂敦促各國不要再使地緣經濟分裂，這將令世界更貧窮、更危險，同時悲觀地坦承，該組織沒有化解最具破壞性分裂的靈丹妙藥，世界正面臨二戰後最大的考驗。

IMF警告，各國間的聯繫進一步瓦解需付巨大代價，各年齡層的收入水平必會受害，無論是從事高收入專業，抑或出口相關的中等工廠工人，到依賴進口食品生存的低收入工人，也會變得更窮！這將使移民潮遍布全球，更多的人將踏上危險旅程，到其他地方尋找機會。

該組織提到，目前有30多個國家限制食品、能源和其他關鍵商品貿易，呼籲各國應降低貿易壁壘，緩解短缺並降低價格，促使進口多元化，以確保供應鏈安全。有領導能力的二十國集團（G20）應幫助財困國家債務重組。另外，各國要考慮實現跨境支付系統現代化，共建數碼平台以降低成本並提高安全性，同時合作應對氣候變化。

事實上，IMF道出了全球商界的心聲。高盛非執行主席巴羅佐表示，疫情加劇中美緊張關係，加上俄烏衝突，這些趨勢都引發了世界脫鈎的擔憂，重申國有化和區域化已成為企業的最新趨勢，這減慢了全球化步伐，使全球化面臨民族主義、保護主義、排外主義和沙文主義（即侵略性極端主義）的摩擦。

最近幾周，企業對全球化的討論明顯提升。數據供應商Sentieo指出，在公司會談和投資者會議中提到外判或回流等字眼的次數是2005年以來最高。武田藥品（Takeda）行政總裁Christophe Weber解釋，簡而言之，全球化已結束，幾年前存在的全球化思維、無限制的貿易，以及「世界是平的」已結束了。

一些奢侈品公司正重新考慮戰略，從過去過度依賴全球化品牌、在全球運貨，到現時已轉為本土為主的「在地化」。有媒體發布模擬測試，揭示全球化加速逆轉的結果是使世界變得更窮，生產力大降，貿易將回到2000年代中國加入世界貿易組織之前；通脹可能更高、更不穩。

莫說通脹蠶食「荷包」，單是金融市場震盪，足以讓美國人「荷包」今年已縮水5萬億美元（約39萬億港元），即連世界最富有國家也經歷「變窮」之苦。摩根大通估計，到年底身家縮水幅度恐達9萬億美元，財富衝擊勢將拖累未來一年的經濟增長。

誠然，今年「黑天鵝」特別多，除俄烏戰爭外，還有中國封城效應，衍生出中國消費力衰退、全球高庫存無法流轉而過期的危機，有指今年恐有3,000億美元資金淨流出，高於2021年的1,290億美元；歐洲也因能源價格狂飆而要節衣縮食，通脹逾7%下須被迫加息而影響救市籌資能力。

被視為全球「經濟晴雨表」的南韓周一(23日)公布，5月首20天日均出口額僅按年增7.6%，為2020年底以來最小，同時出現貿赤48億美元，即進口較出口更多，部分反映原材料漲價而外地需求減弱，是環球經濟大幅放緩或步向衰退的重要信號。

援助組織樂施會（Oxfam）最新統計也顯示世界正加速變窮。自2020年疫情大流行期間，平均每30小時就出現一名新的億萬富翁，但同時有近100萬人陷入「極端貧窮」。截至今年3月，全球億萬富翁的總資產達12.7萬億美元，相當於全球生產總值（GDP）近14%，反映過去兩年貧富懸殊急速惡化。