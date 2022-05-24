陳蓓敏：內地出手穩經濟　A股下半年或復甦

上周華爾街三大指數累跌約3%，虛擬貨幣市場為另一個血洗戰場。本周美國將有多項經濟數據公布，如服務業和製造業數據，首季國內生產總值修訂數據，4月新屋銷售，核心個人消費開支和零售庫存等。

拜登無懼日、韓新冠個案日增，出訪為印太經濟框架作啟動儀式，為其任內在外交上打卡，並且寄望能否由日、韓收取經濟營養補充劑。美國出現配方奶粉嚴重短缺，再加上生產商雅培早前回收部分有問題產品，令市場供應緊張。周日美國出動軍用飛機，從歐洲空運78,000磅配方奶粉。任何民生需求，一旦出現供應鏈斷裂，即可引發難以估計失衡亂像。歐洲難民問題，也正為歐盟帶來難以估計的影響，水能載舟，也能覆舟。為先安頓難民居所，多國政府需向農民、學校、禮堂、工廠等不同渠道徵地。每一渠道將引發不同程度民生問題。歐洲局面更見前路難行。

五月即將過去，第二季剩餘六月。中央深明疫情對經濟的影響，近期頻頻舉起穩定信號。中證監提出23項措施，鼓勵證券公司為企業展開融資渠道。國內股市下半年應有較佳復甦表現。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)