廖嘉豪：債市機會重臨　宜趁低撈？

2022年初，對於固定收益投資者來說是一個艱難時期，但在債券估值暴跌以及全球增長放緩期間，美國政府債券目前的收益率吸引力漸增。今年債市的極端拋售也意味着或已消化整個加息周期，投資者有機會低價買入並鎖定高收益。

從收益率的角度來看，優先貸款、多元化的新興市場債券、中年期投資級別企業債券、針對美國納稅人的地方政府債券和優先股，看起來具吸引力。當然，整體資產配置策略仍強調高質素，不論是固定收益還是股票配置的質素亦需要被提高。高收益債券的策略，則是避免在整個組合中大比例配置，亦應避免過分集中於單一行業，特別是對於信用評級最弱的債券。由於當前的緊縮周期可能會阻礙經濟增長，因此部署不傾向涉及投機性信貸的高收益資產。

花旗預計，通脹可能在2022年下半年見頂且消費或迅速放緩，市場某程度上已經預期聯儲局的大部分收緊政策，該預期的風險從現在開始或傾向於較低的利率。花旗預計聯儲局或在2023年初將其政策利率目標提高至2.5%左右。然而，債券收益率的價格已經超過了這一升幅。因此當前狀況已為投資者提供了吸引的價格以鎖定收益機會。高通脹加上低利率，意味著隨着時間發展，持有現金的購買力逐步下跌。為了保持購買力，投資組合或至少需要獲得正實際回報(名義回報減去通脹)。

為了應對充滿挑戰的全球經濟環境，許多投資者在過去兩年增持現金。現在有令人信服的市場機會，投資者可以將多餘的現金用於賺取更高的回報。

目前，有五大理由考慮擴大配置債券。首先是上述強調的債券市場已經重新定價。債市總回報經歷了歷史上其中一個最差階段，今年截至5月中旬，美國綜合債券指數下跌了 10%。簡而言之，投資級別債券或提供低位入市機會。第二是利率可能會停止上升，如果通脹回落且經濟放緩，利率或停止上升，並在2023年再次回落。第三是美國政府債券達2.5-3.0%的收益率在經濟增長放緩時很有吸引力。第四是美國10年期國債在所有過去五個股票和債券同時下跌的時期之後都能錄得更高的遠期回報。最後一個原因是多元化分散風險，投資級別債券歷來與股票回報呈負相關，因此當股市震盪時，有助於降低投資組合風險。

當然目前的焦點是債券，但這並不意味着完全放棄股票。相反，無論最終市場情況如何，這種向高評級債券的重新平衡，將提供更健康和基礎堅實的資產組合。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪