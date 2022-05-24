道指飆618點　金價連升3日

●踏入亞洲時段，美匯指數報102.09；港匯見7.8486；離岸人民幣(CNH)報6.6585；美元兌日圓處127.78；歐元報1.0684，英鎊報1.2572。金價處1,854.22美元。布油報110.88美元，紐油處109.48美元。比特幣跌逾3%，報2.91萬美元。道指期貨跌110點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指變動不大。

●道指收報31,880點，升618點或1.98%；標指收報3,973點，升72點或1.86%；納指收報11,535點，升180點或1.59%。

●視像會議平台Zoom上季經調整每股盈利1.03美元，市場預期0.86美元，股價盤後一度急升近兩成，其後升幅收窄至只有3.38%，報92.35美元。

●Snap行政總裁Evan Speigel警告，公司在第二季的收入及經調整後盈利將低於公司的預期，股價在收市後交易時段急跌近3成，報15.9美元。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報20,452點，跌18點。

●即月恒生指數夜期收報20,499點，升80點，高水29點，成交17,409張。

●連鎖咖啡店星巴克宣布，將全面退出俄羅斯市場，關閉其在俄羅斯130間分店。

●外媒引述消息稱，短租住宿網站Airbnb將在今年夏季結束在中國的本地業務。

●美國聯儲局宣布，鮑威爾宣誓就任該局主席。

●摩根大通行政總裁戴蒙表示，美國「經濟強勁，暴風雲密布」，又說，「我稱之為暴風雲，因為它們是暴風雲，可能會消散。」

●國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃周一(23日)表示，自4月份IMF上次作出經濟預測以來，全球經濟前景正進一步惡化。

●紐約7月期油收報每桶110.29美元，升1美仙或0.01%；布蘭特7月期油收報每桶113.42美元，升87美仙或0.77%。

●紐約期金收報每安士1,847.8美元，升0.3%，連續3日上揚。

●英國富時100指數收報7,513點，升123點或1.67%；法國CAC指數收報6,358點，升73點或1.17%；德國DAX指數收報14,175點，升193點或1.38%。