凱基亞洲：糧食供應緊張　料資金流向農產品板塊

俄羅斯和烏克蘭都是食品主要出口國，兩國合計共佔全球小麥出口量33%、以及玉米和大麥出口量的17%。俄烏戰爭引發糧食供應擔憂；其中，港口被封鎖，目前約2,500萬噸穀物滯留在烏克蘭港口。俄羅斯則因國際制裁無法出口糧食，全球糧食供應將面臨巨大壓力，今年以來，小麥價格已上漲近40%。

印度是第二大小麥供應國，市場期望印度可以填補部分供應缺口。事實上，小麥4月出口量達140萬噸的新高，5月已簽約的出口量，亦達150萬噸。不過，印度近日熱浪和乾旱持續，對小麥產量構成威脅。為保障印度的糧食安全，加上國內食品價格不斷上漲，印度政府近日宣布禁止小麥出口。

另一方面，作為世界上最大的棕櫚油生產國，印尼卻連續4個月出現食油短缺，導致國內食油價格急漲。因此，印尼四月底亦全面禁止棕櫚油出口。這反映在地緣政治緊張局勢下，不少國家都偏向於採取糧食保護主義，為求自保，建立較高的庫存。然而，各國搶糧可能使糧食供應危機，進一步惡化。

在上述趨勢下，農產品價格短期或仍處於上升趨勢，預計資金將流向農產品板塊。投資者可以留意農產品期貨，農產品行業的互惠基金，以及美國上市的農產品ETF。另一方面，農產品是巴西出口的主要組成部分，巴西經濟和股市將受益於農產品價格上漲，也是另一投資於農產品的選擇。

凱基亞洲研究部