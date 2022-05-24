港股跌幅擴大　美團及京東挫3%　滙豐力頂

港股低開後一度倒升，惟恒生指數受制20,500點阻力，掉頭急跌300點，至20,100點水平。國企指數及科技指數跌80點，主板成交450億港元。

大型科網股連日回吐，美團跌3.4%；京東集團跌3.1%；騰訊跌1.8%；小米集團跌1.7%；阿里巴巴及網易跌1%。

其他重磅藍籌個別發展，滙豐控股升1%撐市；中國移動及中國石油升0.5%。友邦保險跌0.5%；中國平安跌0.6%；中國海洋石油跌0.7%；香港交易所跌1.6%。

汽車股個別發展，吉利汽車升幅收窄至5.4%，仍是表現最佳藍籌。長城汽車升8%；廣汽集團升2.3%；東風集團升1.2%。電動車股受壓，比亞迪股份跌3%；理想汽車跌2.6%；蔚來跌7.2%；小鵬汽車跌9.3%。

凱知樂國際股價異動，曾飆86%，高見0.285元，暫升幅收窄至45%。旗下玩具公司KKplus因有顧客損壞貨品而要作出大額賠償，成為網上熱話。

【09:20】港股好淡爭持 科網股拖低大市 汽車股炒上

港股開市偏軟，恒生指數跌49點或0.24%，報20,420點；國企指數低開7點或0.11%，報7,015點；科技指數跌36點或0.88%，報4,140點。

大型科網股拖低大市，網易跌2.1%；京東集團跌近2%；小米集團跌1.2%；騰訊跌1.1%；阿里巴巴跌0.3%；美團跌0.1%。

內地減徵乘用車購置稅，汽車股炒上，吉利汽車飆近一成，是表現最佳藍籌；長城汽車升13.3%；東風集團升4.6%；廣汽集團升5.7%。

金融股個別發展，滙豐控股升1.4%撐市；香港交易所及工、中、建三大內銀股都無起跌；中國平安跌0.1%；招商銀行跌0.3%；友邦保險跌0.6%。