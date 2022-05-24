【高盛推介】騰訊美團受壓　資金積極部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(23日)失守350港元水平，跌約1.5%，周二(24日)早段繼續下跌。現報344.2元，跌約0.8%。騰訊公布發行合共1,009.85萬股新股以作股份獎勵。有券商料騰訊後市本地遊戲業務趨穩，海外遊戲則受惠於匯兌因素。該行維持對騰訊「跑贏大市」評級，目標價474元。

美團周一亦失守170元水平，跌約3.1%，周二早段則低開後曾反彈。現報165.2元，跌約1.5%。有券商料美團今年首季總收入達452億元人民幣，按年升22%；期內非國際財務報告準則淨虧損44億元人民幣。該行維持對美團「增持」評級，目標價240元。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於周一獲資金趁低轉向流入，有約1,750萬元。

美團方面，亦見好倉於周一獲資金轉向趁低流入，有約1,590萬元。淡倉方面，周一流入熊證的資金較集中在190元收回區域的遠熊。

騰訊購16569，行使價411.08元，2022年9月8日到期，實際槓桿8倍，貼價。

騰訊購12127，行使價430元，2022年9月16日到期，實際槓桿8.4倍，高槓桿。

騰訊購29806，行使價450元，2022年9月13日到期，實際槓桿9.1倍，熱門條款。

騰訊牛63115，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率7.1倍，近45元收回距離遠牛。

騰訊沽13619，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿5.4倍，貼價。

騰訊沽12853，行使價260元，2022年9月19日到期，實際槓桿5.9倍，高槓桿。

騰訊熊55840，收回價370元，行使價373元，換股比率500，槓桿比率10.8倍，新上市熊證。

美團購27726，行使價188.98元，2022年8月16日到期，實際槓桿5.2倍，高槓桿。

美團購15108，行使價209.08元，2022年9月27日到期，實際槓桿4.9倍，熱門條款。

美團牛51274，收回價150元，行使價147元，換股比率500，槓桿比8.5倍，相近收回價牛證中街貨較低。

美團沽13985，行使價148.48元，2022年8月17日到期，實際槓桿3.8倍，貼價。

美團沽12967，行使價116.78元，2022年9月7日到期，實際槓桿3.9倍，高槓桿。

美團熊66042，收回價190元，行使價193元，換股比率500，槓桿比率5.9倍，近25元收回距離遠熊。

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