【高盛推介】市場聚焦業績及議息記錄 兩邊部署美股指數窩輪
2022年05月24日 11:30
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美股周一(23日)反彈，當中道指升幅最大近2%，升超過600點。道指及標指則分別升約1.7%及1.9%，升近200點及70點。唯獨收市後社交媒體公司Snapchat業績遜預期，拖累美股盤後下跌。另外美聯儲將於本周三(25日)公布上月議息記錄，市場密切關注。
觀察個股輪證資金流向，納指好倉於上周四(19日)至本周一共錄得約90萬元資金流入。
道指方面，好倉於上周四及上周五(20日)共錄得約80萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。上周五及本周一共錄得約320萬元資金流入淡倉。
標指方面，上周四至本周一皆錄得小量資金流入好倉。淡倉於周一獲資金轉向流入，有約210萬元。
投資者如看好後市表現，需留意不少認購證行使價甚遠，追蹤能力弱，可留意中年期兼貼價產品，納指方面可留意年期約8個月，屬貼價的低街貨納指購(10421)。道指方面可留意年期約4個月，屬貼價的低街貨道指購(10422)。標指方面可留意年期約7個月，屬貼價的低街貨標指購(10429)。
納指購10421，行使價13,500點，2022年12月16日到期，實際槓桿7.4倍，貼價、低街貨。
道指購10422，行使價32,800點，2022年9月16日到期，實際槓桿10.8倍，貼價、低街貨。
標指購10429，行使價4,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿5.4倍，貼價、低街貨。
投資者如計劃以美指認沽證部署對沖，納指方面可留意年期約4個月，屬高槓桿的納指沽(10386)。道指方面可留意年期約4個月，屬高槓桿的道指沽(10401)。標指方面可留意年期約4個月，屬貼價的標指沽(10395)。
納指沽10386，行使價10,450點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.0倍，高槓桿。
道指沽10401，行使價27,380點，2022年9月16日到期，實際槓桿8.7倍，高槓桿。
標指沽10395，行使價3,788點，2022年9月16日到期，實際槓桿7.0倍，貼價。
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