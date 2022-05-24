打破淡季魔咒　全球企業首季派息2.35萬億創新高

根據駿利亨德森全球股息指數，亞太區(包括日本和新興亞洲地區)今年第一季整體增長8.1%至339億美元(約2,644億港元)，是該地區在疫情初期下滑後連續第4個季度實現增長。鑑於2022年全球經濟前景甚為不明朗，該企對今年的股息預期維持不變。

駿利亨德森指出，季節性模式意味澳洲和印度對增長的貢獻最大，但香港和新加坡的支出按年下降。

指數顯示，全球股息總額在第一季度達3,025億美元(約2.35萬億港元)創新紀錄，增長11%，打破以往首季股息為淡季的格局；基本增長達16.1%。增長反映了全球大部份地區在上一年度至今年年初都經歷了後疫情時期強勁的經濟反彈。全球中有81%在第一季度派息的公司按年增加其股息，另有13%公司則維持股息不變。