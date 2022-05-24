【產經直播】港股隨時跌多浸？
2022年05月24日 12:22
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美國總統拜登考慮削減中國關稅，市場憧憬中美貿易關係有所改善，隔晚美股反彈。但港股周二(24日)反覆下跌，在缺乏成交下，恒指短期只能維持上落格局？揀Global X 恒生高股息率ETF(03110)可以加強倉位防守？
騰訊(00700)日前根據股份獎勵計劃發行1,009.85萬股新股，價值約35.02億元，計劃向不少於7,000位獎勵人士授予合共981.04萬股獎勵股份，以吸引及挽留集團持續經營及發展所需的人才。騰訊即使業績未如理想仍向員工發放花紅，反映企業愈看重ESG及員工待遇，Global X 恒生 ESG ETF(03029)宜吸納作長線部署？
內地落實減徵乘用車購置稅，其中包括增加退稅逾1,400億元人民幣，以及減征部分乘用車購置稅600億元人民幣。市場預期有望拉動100至200萬輛乘用車新增需求，車股最壞時間已過？Global X 中國電動車及電池 ETF(02845)可趁低吸納？
Global X ETFs特約《大師開LIVE》每隔周二中午12:30直播，有訊匯證券行政總裁沈振盈教你買賣ETF策略。
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