冀受惠疫情回暖及消費券　花旗望信用卡業務次季增長佳

香港花旗銀行信用卡及無抵押信貸業務主管李冠康表示，截至今年4月，該行信用卡業務總銷售額按年持平，冀疫情回暖及消費券可帶動有關業務於次季有良好增幅。

他指出，雖然期內餐飲及娛樂信用卡消費有所下降，惟網上及海外簽帳分別按年錄雙位數增長，電訊服務信用卡交易額亦按年增長近30%。至於該行資產質素過去數年保持平穩，不見近期失業率攀升對資產質素帶來負面影響。

隨着港府於4月底放寬社交距離措施，他稱，餐飲及娛樂消費開始回升，預計在消費券帶來的消費動力下，次季市場信用卡銷售額可有單位數升幅。

市場關注美國加息對香港息口帶來的影響，他認為，本地息口走勢未必與美國同步，由於香港流動性充裕，相信短期內未影響私人貸款及信用卡業務，或待2至3年才會看見相關影響。

花旗銀行、香港電訊旗下會員計劃及數碼業務The Club與Mastercard宣布推出Citi The Club信用卡，設全港首創並即將推出的「憑Club積分消費」(Pay with Clubpoints)功能，可賺高達4%積分簽帳回贈。該信用卡已與32間指定商戶合作。

李指出，客戶反應踴躍，部分客戶已於4月優先申請有關信用卡，2/3申請客戶為女性；6成客戶為30至45歲；最多人消費生活百貨和餐飲。

他冀該信用卡推出首年可在The Club 300萬客戶基礎上吸納兩成客戶。