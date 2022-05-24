景順：熊市並非經濟衰退來臨信號

景順(Invesco)首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，熊市並非是經濟衰退即將來臨的明確信號。雖然大多數熊市確實預示着衰退，但並非所有熊市都是如此。雖然最近三次標指踏入熊市後都出現衰退，但在1987年、1961年及1966年的熊市後，美國經濟並沒有出現衰退。

她解釋，通常熊市的深度和長度，與經濟衰退的深度和嚴重程度有一定相關性。2020年的標準普爾500熊市持續不到兩個月，2020年的衰退也非常短暫。相反，在2007至2009年熊市中，標指下跌56%，並被認定是2008至2009年全球出現嚴重衰退的領先指標。

Hooper又稱，熊市也可以帶來投資機會。在熊市中，股票可能會超賣。市場情緒通常非常消極，負面頭條新聞集中在股市拋售上。情緒會佔據主導地位，加劇拋售，進而讓情緒更不理性。該行知道，每一次標指陷入熊市後都伴隨復甦，令指數創新高。

Hooper提醒，在不久將來可能會出現更多的波動和拋售，特別是考慮到美國聯儲局將在大約一周內開始量化緊縮。然而，市場的任何疲軟都可為長期投資者提供一個在科技領域上平均美元成本的切入點。

她續指，儘管目前拋售始於投機性更強的科技板塊，但現已蔓延至資產負債表狀況良好的大型公司，認為目前估值重估已過頭，特別是因該行認為聯儲局政策最終不會像市場目前預期般那樣收緊。

在通脹較高的環境中，Hooper發現科技板塊通常很有吸引力，因其具有更大利潤率，可承受更高的投入成本。科技板塊雖然仍很昂貴，但估值遠低於科技泡沫時期。