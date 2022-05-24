戴德梁行料上半年商用物業成交額280億　按年跌35%

戴德梁行發表2022年上半年商用物業投資市場回顧及展望，該行董事及香港研究部主管陳健珩指出，今年截至本月中旬，商用物業投資市場錄得43宗成交額逾1億港元的交易，總金額約214億元，平均每宗成交額為4.98億元。

他指出，2019年社會衝突發生後，加上疫情反覆，投資者推延投資決策，或考慮金額相對較小的投資物業，令部分商用物業交易滯後。預期今年上半年將錄約50宗大額成交，總額料約280億元，金額將較去年同期跌約35%。

不過，相比首季受第5波疫情影響，第二季商用物業成交明顯增加，展望下半年會更活躍，估計全年總成交金額可達700億元，雖較去年全年約975億元少，但對比2019年及2020年的547億及480億元成交額有明顯增長。

陳健珩表示，今年截至5月中以工廈成交佔總額約32%比例最大，其次酒店及地盤買賣亦佔約20%，即上述3類物業已佔整體成交金額超過七成。反映投資者眼光放得較長遠，並非看即時收租回報，而是物業的增值潛力，如購入工廈物業進行改裝或重建作數據中心或冷凍倉庫等。

對於疫情下仍有較高的酒店成交比例，戴德梁行執行董事及香港資本市場部主管高偉雄指出，欠缺外地旅客支持下部分酒店經營較為困難，但過去一年仍錄得不少酒店成交，相信是酒店價格較高峰期有多達兩、三成折讓，而酒店買家多屬房地產基金。

而截至5月中基金買家佔商用物業投資總成交額約42%，較去年同期的14%大幅攀升。不過，由於香港仍採用嚴格的檢疫隔離措施，故整體買家當中仍以本地投資者為主，佔總成交額超過56%。

展望未來值得留意的投資物業，他認為，港鐵東鐵綫過海段通車後，由新界區前往港島區十分方便，而且當恢復通關更可由港島區直通內地，相信對灣仔區寫字樓交投及價格有帶動作用。此外，北部都會區發展概念下及未來的北環綫，預期未來5至10年新界西北將有蓬勃發展。