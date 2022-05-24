道期挫250點　比特幣企2.9萬美元

美匯指數報101.75；港匯見7.8490；離岸人民幣(CNH)報6.6775；美元兌日圓報127.39；歐元企1.0724，英鎊處1.2579。金價報1,859美元。布油報112.56美元，紐油報109.51美元。比特幣報29,333美元。道指期貨挫251點。

●市後關注點

-21:45 美國5月製造業及服務業採購經理指數(PMI)

-22:00 美國4月新屋銷售

-凱知樂旗下玩具店在網絡「爆紅」，股價曾飆86%，收市漲幅收窄至17.6%。

●中國經濟：

-Airbnb回應退出中國業務：30/7起暫停支持境內遊房源。

-瑞銀削中國全年GDP增測至3%，月內兩度下調。

-調高內房高息債違約率至31.6%，高盛：行業已達最壞情景。

●打破淡季魔咒，首季全球企業派息2.35萬億創新高。

●比特幣恐冧7成？華爾街投資大師：跌至8,000美元先見底。

●南韓通脹預期指標逾9年半新高，今周或再加息0.25厘。

●新西蘭首季零售銷售按季跌0.5%。

●諾獎得主：加息不能解決通脹問題，更有反效果...

●冀受惠疫情回暖及消費券，花旗望信用卡業務次季增長佳。

●全球50大富豪今年身家蒸發逾4.3萬億，多過瑞典GDP。

●三星擬5年內投資2.8萬億元加強晶片及製藥業務。