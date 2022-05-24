道期挫250點 比特幣企2.9萬美元
2022年05月24日 16:22
東網電視更多新聞短片
美匯指數報101.75；港匯見7.8490；離岸人民幣(CNH)報6.6775；美元兌日圓報127.39；歐元企1.0724，英鎊處1.2579。金價報1,859美元。布油報112.56美元，紐油報109.51美元。比特幣報29,333美元。道指期貨挫251點。
●市後關注點
-21:45 美國5月製造業及服務業採購經理指數(PMI)
-22:00 美國4月新屋銷售
●恒指險守兩萬點大關，收市挫357點或1.75%，報20,112點；國企指數及科技指數分別跌1.98%及3.48%，主板成交1,136億港元。大型科網股沽壓持續，美團挫4.8%；京東集團跌5.26%；小米集團跌2.95%；騰訊跌2.5%；阿里巴巴跌1.76%。https://bit.ly/3NA1BbR
-凱知樂旗下玩具店在網絡「爆紅」，股價曾飆86%，收市漲幅收窄至17.6%。
●滬綜指挫2.4%跌穿3,100點關，外資淨流出逾95億人幣。https://bit.ly/38LMQEf
●中國經濟：
-Airbnb回應退出中國業務：30/7起暫停支持境內遊房源。
-瑞銀削中國全年GDP增測至3%，月內兩度下調。
-調高內房高息債違約率至31.6%，高盛：行業已達最壞情景。
●打破淡季魔咒，首季全球企業派息2.35萬億創新高。
●比特幣恐冧7成？華爾街投資大師：跌至8,000美元先見底。
●南韓通脹預期指標逾9年半新高，今周或再加息0.25厘。
●新西蘭首季零售銷售按季跌0.5%。
●諾獎得主：加息不能解決通脹問題，更有反效果...
●冀受惠疫情回暖及消費券，花旗望信用卡業務次季增長佳。
●全球50大富豪今年身家蒸發逾4.3萬億，多過瑞典GDP。
●三星擬5年內投資2.8萬億元加強晶片及製藥業務。