法盛：今年全球經濟料增2.9%　通脹明年開始回落

法盛投資管理(Natixis Investment Managers)全球市場策略團隊表示，隨着俄烏戰爭等種種負面消息出現，該行調整對全球經濟增長預測，並修改通脹的預估。

該行預計，2022年全球經濟增長率為2.9%，比去年低逾兩個百分點。受俄羅斯經濟崩潰和中國經濟表現欠佳衝擊，已發展國家經濟預計將增長2.7%，新興經濟體僅增長3.1%。

此外，通脹料將在2023年開始下降，主要由於能源價格穩定後，會出現強大基數效應，預計經濟活動放緩將緩解來自內需的價格壓力，內需在2022年仍將保持強勁。

該行表示，俄烏積極達成解決方案的機會日減，地緣政治關係持續緊張，似乎已成為新的現實，強國間持續對抗的背景，可能顯著影響未來政策。新的風險因素出現，繼續加劇不確定性，或導致市場和經濟周期較過去更動盪。

至5月中旬，大多數公司都已公布業績。整體而言，第一季業績勝預期的公司比例較高，激勵投資者在經歷股價今年以來大挫後，對股價進行短期重新評估。美國和歐洲公司的盈利與去年同期相比分別增長約10%和35%。在排除能源類股後，歐洲公司的獲利較去年同期攀升12%，若排除能源和原物料類股，則成長9%。繼3月暴跌後，由於獲利表現強勁，每股盈利已廣泛上調。事實上，美國和歐洲每股盈利均已回到正值區間。

債市方面，值得留意的問題是，緊縮的貨幣政策在多大的程度上已被消化。尤其考慮到聯儲局今年仍將加息150至200點子，資產負債表規模預計將在2022年縮減5,000億美元、2023年縮減1.1萬億美元。法盛認為，聯儲局加息預期過於激進，因他們認為聯邦基金利率在年底前高於中性水平。