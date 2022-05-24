【產經直播】港股兩萬關危危乎？
2022年05月24日 16:41
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港股繼續下跌，恒指周二(24日)一度失守20,000點大關，低見19,989點，最終收跌357點，報20,112點，成交只有1,136億元。港股下站勢穿兩萬點關？
國務院進一步部署穩經濟措施，包括減徵部分乘用車購置稅，傳統車股逆市上升，吉利汽車(00175)升3.5%、長城汽車(02333)升5.07%。反觀電動車股被拋售，小鵬汽車(09868)跌9.1%、蔚來(09866)亦跌8%。車股要點揀？
快手(01024)公布業績，首季經調整虧損37.22億元，按年收窄34.1%，勝預期虧損44.6億元，快手業績收唔收貨？其他科網股亦普遍捱沽，美團(03690)跌4.8%、阿里巴巴(09988)跌1.7%。科網股要睇實阿里周四(26日)業績表現？
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