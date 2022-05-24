維珍妮與天貓合作！成立數碼化產研實驗室

該公司指，不斷革新核心技術，建立技術壁壘，已擁有超過100多項國際專利。此次戰略合作，可讓公司依據天貓的消費洞察，繼續研發具前瞻性的新技術、新面料。洪氏提到，當綠色、環保、健康的生活方式成為潮流趨勢，消費者對於產品的功能、品質提出更高要求。另外，中國女性對於內衣的需求日趨豐富和多元，細分新品類為產業帶來新的發展空間，相信與天貓合作，能讓公司更靠近消費者、更理解消費者，也能讓創造貼近市場趨勢的產品。

天貓內衣行業總經理芷兮表示，中國內地市場規模達數千億元，而行業發展分4個階段：首階段是成熟品牌進軍電商市場，第二階段是新品牌成長，第三則是垂直細分品類和高價值品牌的發展時期，最後則是網上及實體店融合，目前市場正處第二及二階段，天貓在5年內已出現估值超過20億美元的新品牌。