傳永利澳門改用公司股票發放管理層部分薪酬

聯交所早前的資料顯示，該企行政總裁潘國宏、總裁高哲恒、副主席兼首席營運總裁陳志玲由本月至今年底共8個月，分別自願減收基礎薪金35%、50%、100%，以換取在年底時取得同等金額的母公司永利度假村受限制股份，涉及分別2.18萬股、9,913股、1.91萬股。上述披露資料沒有解釋以股代薪的原因，只表示是根據集團2014年所訂的綜合獎勵計劃而執行。

券商摩根士丹利預計，假設通關限制今年持續下去、中場賭收維持在過去兩個月「疫情前僅18%」水平，澳門賭企的淨債務今年底會高達250億美元(約1,950億港元)，為2019年底的5倍。