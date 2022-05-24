傳永利澳門改用公司股票發放管理層部分薪酬
2022年05月24日 19:53
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澳門賭業一片愁雲慘霧，賭企現金儲備備受關注，市傳永利澳門(01128)向一些管理層員工提出今年6至12月的10%薪酬改用公司股票發放，屬自願性質。
聯交所早前的資料顯示，該企行政總裁潘國宏、總裁高哲恒、副主席兼首席營運總裁陳志玲由本月至今年底共8個月，分別自願減收基礎薪金35%、50%、100%，以換取在年底時取得同等金額的母公司永利度假村受限制股份，涉及分別2.18萬股、9,913股、1.91萬股。上述披露資料沒有解釋以股代薪的原因，只表示是根據集團2014年所訂的綜合獎勵計劃而執行。
券商摩根士丹利預計，假設通關限制今年持續下去、中場賭收維持在過去兩個月「疫情前僅18%」水平，澳門賭企的淨債務今年底會高達250億美元(約1,950億港元)，為2019年底的5倍。
該行估計，以首季計及資本開支的現金消耗速度計算，賭企手頭上的現金及未動用流動性足夠撐多兩年以上，惟澳博控股(00880)例外，計及再融資的未動用流動性也僅夠用20個月，不計更只有5個月。萬一通關限制明年下半年才放鬆，而非該行預測的明年初，賭企淨債務明年再增20億美元。