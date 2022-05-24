糧食保護主義抬頭！「海南雞飯」竟首當其衝...

環球股市再度下挫，禍首之一是全球通脹來襲，多達20個產糧國為保內部價格穩定而奉行保護主義。聯合國世界糧食計劃署警告，目前全球糧食安全狀況比2010年更糟糕，呼籲包括七國集團(G7)和二十國集團(G20)在內的國際社會，將全球糧食安全作為頭等大事，促請各地政府要消除一切形式的保護主義，以多邊合作尋找解決方案，同時促請各國不要囤積能源產品，抑制燃料價格以維持糧價穩定。

然而糧食供應國未見響應，保護主義有惡化迹象！印度作為全球第二大食糖出口國，周二(24日)有傳未來數日公布6年來首次限制糖出口，刺激糖期貨升0.8%，報每磅19.93美仙，年內累漲17%；印尼雖解禁棕櫚油出口令，但仍實施出口配額，期貨價續漲3.3%，年內已飆六成；馬來西亞宣布自6月起禁止雞隻出口，以解決供應和價格高漲的問題，鄰國新加坡叫苦，當地的著名美食「海南雞飯」可能要加價。

事實上，除俄烏衝突影響全球糧產外，天災因素也在激化通脹。券商中金公司認為，印度熱浪恐加劇全球農產品供給的擔憂，小麥和棉花期貨價格將易升難跌。該行指出，印度3、4月遇上百年一遇的熱浪，小麥和棉花產區首當其衝，其中4及5月正處於新季棉花播種時節，乾旱天氣或不利棉花出苗，在全球棉庫存低企下，一旦印度限制棉花出口，勢再加劇供應緊張。棉花期貨報每磅141.95美仙，雖跌0.56%，但年內已累升71%。

為應對糧食危機，各國都在設法加強農產。近日內地財政部便下發100億元人民幣資金向種糧農民發放一次性補貼，支持夏收和秋播，以緩解農產品價格上升所帶來的耕作增支影響，推動農民種糧的積極性。

不幸的是，高油價會令其副產品衍生出來的化肥原材料價格難跌。沙特阿美亦警告，世界產油閒置產能不足2%，若航空業迅速恢復將是大問題，意味全球面臨嚴重原油供應缺口。油價居高不下，紐約期油及布蘭特期油依然在每桶110美元以上；歐盟為降低對俄依賴，傳擬首度聯合採購天然氣以滿足冬季需求，美國天然氣價周二升逾1%。現貨金靠穩，每安士在1,850美元水平徘徊。