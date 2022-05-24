辣招鬆綁即沽 MONTARA一房戶減價68萬易手

入伙盤辣招鬆綁後即錄成交，將軍澳MONTARA一房單位，減價68萬至720萬元沽出，持貨約3年單位帳面升值約22%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原黎妙蘭透露，柴灣杏花邨5月錄得10宗買賣，平均實用呎價約16,318元，屋苑3座低層7室，實用面積約453方呎，兩房間隔，望園景，以740萬元易手，呎價約16,336元，新買家屬於用家。

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島1座頂層連天台單位，兩房設計，實用面積約637方呎，另加581方呎天台，月租2.98萬元，呎租約46.8元，原主早於2011年4月以934萬元購入。

●美聯盧浩稱，天后縉景臺1座低層A室，實用面積約478方呎，三房間隔，叫價約880萬元，議價後以865萬元成交，呎價約18,096元，新買家為同區用家。

●中原盧宏基指，西半山寶恆閣連平台特色戶，實用面積約555方呎，兩房間隔，連約364方呎特色平台，望花園景，以1,000萬元易手，呎價約18,018元，新買家屬於用家。

●中原莊大展表示，西半山瑞麒大廈低層C室，實用面積約1,180方呎，套三房間隔，以1,950萬元連車位易手，呎價約16,525元，新買家屬於用家，原業主於1997年以500萬元買入，持貨25年帳面獲利1,450萬元，單位升值約2.9倍。

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九龍區

●香港置業王英傑稱，荔枝角曼克頓山5月暫錄兩宗租務成交，包括中層F室，實用面積約558方呎，兩房間隔，以約2.5萬元放租約3個月，上周降價至2.4萬元，防疫措施放寬開放參觀，即獲同區客接洽，減價約2,000元，以約2.2萬元租出，呎租約40元。

●中原尹沛衡指，長沙灣泓景臺5月暫錄5宗買賣，平均實用呎價約18,475元，屋苑8座中層B室，實用面積約506方呎，兩房間隔，最初開價920萬元，議價後以872.8萬元成交，呎價約17,249元，新買家為同區客。

●香港置業曾家輝表示，深水埗御滙中層D室，實用面積約272方呎，一房間隔，以約538萬元放售約兩個月，雙方經議價後減價至以515萬元易手，呎價約18,934元，新買客為首置客，睇樓兩次後決定入市。

●香港置業馬漢偉稱，奧運站維港灣7座中低層E室，實用面積約710方呎，套三房間隔，以約1,550萬元放盤，即獲投資者洽詢，雙方經議價後減價125萬元，以1,425萬元易手，呎價約20,070元，新買家為投資者。

●美聯殷勒麟表示，紅磡黃埔花園1期5座高層H室，實用面積約777方呎，套三房連士多房間隔，東鐵過海段通車後，吸引外區租客承接進駐，成交價1,192萬元，原叫價1,250萬元，調減約5%，呎價約15,341元。

●美聯黃家樂指，九龍城御・太子中層B室，實用面積約479方呎，兩房連儲物室及露台設計，月初以1.95萬元放租，放盤兩星期，議價後以1.8萬元租出，呎租約37.6元。

●世紀21富山劉倩彤稱，鑽石山居屋龍蟠苑E座低層13室，實用面積約340方呎，兩房間隔，望內園景，已補價自由市場價492萬元成交，呎價約14,471元，單位原先叫價535萬元，減價43萬元成交，減幅約8%。

●利嘉閣郭煥然表示，茶果嶺麗港城33座中低層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望池景及海景，日前以800萬元易手，呎價約15,474元，屋苑現時約有285個單位放售，入場費660萬元起。

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新界區

●中原伍錦基表示，將軍澳MONTARA第2A座低層D室，實用面積約363方呎，一房間隔，月初開價788萬元，買賣雙方議價後以720萬元易手，呎價約19,835元，原業主於2019年5月以589.7萬元一手購入，持貨剛滿3年轉手帳面賺130.3萬元，單位升值約22%。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳寶盈花園7座高層C室，實用面積約484方呎，有裝修，上月於未補價第二市場叫價645萬元放售，獲區內綠表買家以618萬元購入，減幅約4%，呎價約12,769元。

●中原柯勇透露，將軍澳5月暫錄得163宗二手買賣，按月減少約37%，其中維景灣畔3座中層H室，實用面積約516方呎，兩房間隔，最新868萬元易手，呎價約16,822元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢匡湖居3期湖景閣中層D室，實用面積約533方呎，兩房間隔，望湖景，原先叫價868萬元，物業終以838萬元連車位成交，呎價約15,722元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山迎海3座低層C室，實用面積約810方呎，三房間隔，享市景，原先叫價1,300萬元，放盤3個月，減價62萬元，最終以1,238萬元成交，呎價約15,284元。

●美聯李天傑稱，馬鞍山海栢花園5座低層B室，實用面積約394方呎，原裝兩房改為一房，議價後以678萬元成交，減價約12萬元，呎價約17,208元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區5月暫錄約80宗二手買賣，迎海佔6宗，迎海．星灣18座高層B室，實用面積約547方呎，兩房連儲物房間隔，開價約1,100萬元，零議價易手，呎價約20,110元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山居屋富安花園10座低層B室，實用面積約591方呎，三房間隔，已補價自由市場價550萬元易手，呎價約9,306元，原業主於2012年以269萬元購入單位，持貨約10年帳面獲利約281萬元離場，單位升值約1倍多。

●中原黃文旭表示，大圍名城5月暫錄10宗買賣，屋苑2座北翼高層D室，實用面積約737方呎，套三房間隔，開價約1,468萬元，議價後以1,396萬元，呎價約18,942元。

●中原許秋偉稱，沙田御龍山最新錄1座中層A室，實用面積約1,086方呎，套四房及工人套房間隔，望馬場景，開價約2,080萬元，議價後以2,008萬元易手，呎價約18,490元，新買家為區內換樓客。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田夾屋晴碧花園1座中層H室，實用面積約601方呎，套三房間隔，物業放盤半年，自由市場叫價860萬元，獲買家以836萬元承接，呎價約13,910元。

●中原黎宗文指，沙田欣廷軒5月今暫錄約4宗買賣，屋苑3座中層A室，實用面積約401方呎，兩房間隔，日前議價後以735萬元易手，呎價約約18,329元。

●中原劉德興表示，粉嶺及上水區5月暫錄約45宗成交，粉嶺中心錄約4宗，最新錄得B座中層2室，實用面積約513方呎，三房間隔，開價約625萬元，議價後以608萬元獲承接，呎價約11,852元。

●利嘉閣莫永澤稱，粉嶺綠悠軒3座中層B室，實用面積約612方呎，套三房間隔，以716萬元易手，呎價約11,699元，新買家為該區的家庭分支客，睇樓數天加快決定入市。

●美聯龍國榮指，元朗翹翠峰3座高層A室，實用面積約798方呎，套三房連士多房連天台戶，開價1,080萬元放售，經過議價後，累減約4%至1,038萬元成交，呎價約13,008元。

●利嘉閣朱子華表示，元朗富來花園B座中層B4室，實用面積約283方呎，已改一房間隔，原先開價460萬元，以435萬元沽出，呎價約15,371元，原業主於1997年年中以約137萬元購入，持貨約25年帳面升值約298萬元，物業升值近2.2倍。

●祥益林英傑稱，屯門御海灣1座低層S室，實用面積約255方呎，開放式間隔，外區客見屋苑為區內最新入伙盤，可即租即住，而且業主願意調整租金，減租500元，上述租客遂便決定即睇即租，以月租1.1萬元租入，呎租約43.1元。

●祥益袁思賢指，屯門市廣場3座高層F室，實用面積約392方呎，兩房間隔，區內客鍾情該屋苑位於屯門市中心，業主更有500元的議價空間，遂便決定以1.25萬元即睇即租，呎租約31.9元。

●祥益陳秀春指，屯門盈豐園2座高層H室，實用面積約415方呎，兩房間隔，區內首置客見單位裝修，收樓後不用額外裝修開支可以即時入住，加上原業主有8萬元的議幅，遂便決定以532萬即睇即買，呎價約12,819元。

●美聯黃瑞麟表示，屯門大興花園1期3座中層D室，實用面積約428方呎，兩房間隔，一直作出租長達10年，直到近日交吉，轉租為賣，開價545萬元，減至532萬元沽，呎價約12,430元，低估價約4%。

●利嘉閣彭錦添指，青衣翠怡花園4座中層B室，兩房間隔，實用面積約365方呎，呎價約15,753元，原業主於2008年9月以約164.5萬元購入，持貨約14年帳面升值約410.5萬元，物業升值約2.5倍。

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