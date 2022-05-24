全球最吸引零售商戶青睞的市場　香港名列第4位

第一太平戴維斯年度報告《Impacts》評選全球最吸引商戶青睞的市場，香港名列全球第4位，亦是亞太區內排名最高的市場，內地城市上海則為全球第5位。至於紐約、巴黎及倫敦則分別排名第1、第2及第3位。

該行評選全球最吸引商戶青睞市場的準則，包括其零售市場的規模、對國際遊客的吸引力、本土消費者的購買力、網購佔日常消費比例，以及增長潛力等。其中網購佔日常消費比例一項，網購比例愈低的市場，其得分會愈高。

在疫情期間仍錄得增長的商戶，將成為未來零售市場的主力。至於2022年多個市場的舖租已較2019年大幅回落，將是商戶擴充至旺區新舖位的好時機。而紐約、巴黎及倫敦是全球最受商戶青睞的市場，中東及亞洲則成為奢侈品門店擴充的新戰場。

與最吸引商戶青睞的榜首3個市場比較，香港較為倚賴外來遊客的消費，旅遊業成為本港經

濟支柱之一，故過去的年半期間香港零售市場出現了較大的跌幅，預料復甦期亦會

更長。

據第一太平戴維斯的研究數字，本港優質街舖市場的租金自2019年第四季至2021年第三季期間，共下跌約27%。該行亞太區研究及顧問諮詢部區域主管盛世民指，雖然香港市場復甦期將會更漫長，但該市場仍擁有不少優勢和特色，令其在國際遊客眼中保持吸引力。