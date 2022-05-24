【前景堪憂】股市走資潮席捲全球　專家：慘過1970年代

中國持續封城抗疫、全球糧食保護主義激化、美國在亞太區打科技經濟戰，再加上各地央行貨幣政策由鬆變緊，環球股市無視救市舉措，無論是歐美抑或亞太周二皆普遍下挫，反映經濟前景不確定已蓋過一切。諾貝爾經濟學獎得主斯蒂格利茨警告，全球通脹風暴的嚴重程度將遠超1970年代！

鑑於環球投資者傾向套現至上，儘管內地周一推出一籃子刺激經濟計劃，加上金融部門敦促加大向實體經濟放貸，但A股周二仍要捱沽，滬綜指收報3,070點，挫2.4%；深成指瀉3.3%至11,065點；深圳創業板指數亦急跌3.8%，報2,318點。兩市合共成交額9,904億元人民幣，「北向」資金淨沽出達95.49億元人民幣，按日飆66%。中國人民銀行於公開市場連續29日開展100億元人民幣逆回購操作，期限7日，中標利率維持2.1厘，惟因同時有100億元人民幣逆回購到期，故未有額外「放水」。

港股唇亡齒寒，恒生指數周二曾插穿兩萬點關口，低見19,989點，收市跌357點，報20,112點，一下子失守10天和20天移動平均線，預示短期勢續弱，主板總成交額1,136億元。國企指數收報6,883點，瀉139點；科技指數收跌3.48%，報4,032點。南下的「北水」淨流買入按日驟減42%，僅9.16億元，惟連續12日錄淨買入。

亞太區股市近乎全線偏軟，日韓台、印度，以及菲星馬泰無一幸免，僅餘越南及印尼升約1%，惟部分原因是之前大跌後反彈。及後歐洲開市延續跌浪，英、法、德在周二尾段仍跌約1%。

市場普遍對環球股市前景感悲觀，料走資潮持續，主因世界局勢持續惡化。地緣政治方面，美股周一上揚的主因是美國總統拜登放風下調對華商品關稅，惟周二在東京舉行的美日印澳「四方安全對話」聲明草案顯示，四國擬在5G及生物科技領域強化合作，被解讀為加速圍堵中國，令市場質疑即使減關稅也難有好處。

曾任世界銀行首席經濟學家的斯蒂格利茨更警告，聯儲局應對通脹的方式出錯，刻下加息只會扼殺經濟，批評當局對接下來的危機完全沒有做好準備，將較1970年代更糟糕，因當年僅是油價，今次則有糧食、油價和疫情「三重衝擊」，加息不能解決通脹、不會創造更多食物，只會讓人們無法投資，解決問題須由供應面着手，例如增加女性進入職場和擴大糧產。哈佛大學教授、白宮前經濟顧問委員會主席Jason Furman也警告，除非通脹在未來6個月內消失，否則將帶來慘痛教訓。

「三重衝擊」再加上環球收水，實難支持股市。外媒報道，歐元區財長達成一致協議，逐步將財政政策從今年的支持取向，到2023年轉為中性，因通脹高企使全面刺激經濟不具意義。新西蘭周三料加息0.5厘，使基準利率升至兩厘；預期南韓周四將加息0.25厘，使利率升至1.75厘。

促成走資潮的因素還有中國，國際勞工組織(ILO)最新報告點出中國防疫封控、俄烏戰爭等危機對經濟復甦構成強大壓力。由於防疫封控，中國工時大降約86%、俄烏戰爭使全球供應鏈中斷，未來不確定性風險加劇，料次季世界工時水平將較疫前低4.2%，相當於失去1.23億個全職工作。