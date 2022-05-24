樓市轉淡業主劈價求沽　葵涌連裝修單位4年帳蝕33萬

二手樓市交投轉淡，不少業主為求加快出貨，不惜劈價或蝕讓走貨，即使二線屋苑都有「蝕本貨」。葵涌華景山莊連裝修單位，減價後以777萬元沽出，原業主持貨近4年，帳面蝕33萬元。東涌映灣園亦有移民盤，約3個月累減逾100萬元獲承接。

近期二手市場每日都錄損手成交。美聯吳志輝表示，上述華景山莊3座低層D室，實用面積約634方呎，原則三房間隔，現已改為一套房及工人房設計，今年3月以830萬元放售，減價53萬元後售出，呎價約12,256元。原業主2018年7月以810萬元購入，期內貶值約4%，當中仍未計算裝修費用。

移民盤減幅仍顯著。中原蔡華航透露，映灣園1座高層B室，實用面積約734方呎，套三房園景單位，原業主移民賣樓，今年2月以990萬元放售，最近已降價至920萬元，最終獲上車客以888萬元購入，累積減幅約10%，呎價約12,098元。

香港置業馬漢偉稱，奧運站維港灣7座中低層E室套三房戶，實用面積約710方呎，原先以約1,550萬元放盤，即獲投資者洽購，經議價後減價125萬元，以1,425萬元易手，呎價約20,070元。

準買家出價轉趨保守。美聯黃瑞麟指，屯門大興花園1期3座中層D室，實用面積約428方呎，兩房間隔，物業已出租長達10年，直至近日交吉，原業主決定轉租為賣，開價545萬元放盤，終減至532萬元沽出，呎價約12,430元，低銀行估價約4%。單位約27年帳面升值逾4倍。

資料顯示，鴨脷洲南灣一個中層單位，實用面積約1,052方呎，上月底以2,150萬元登記售出，呎價約20,437元。而同一單位去年曾錄2,260萬元登記，料有關成交最終未有完成，現跌價約110萬元重售。

此外，多個新盤輪流推出，同區二手樓市即時受壓。美聯楊浩然表示，大埔白石角溋玥．天賦海灣8座高層A室，實用面積約1,010方呎，套三房間隔，曾叫價1,450萬元放售，減價200萬元，獲用家以1,250萬元承接，呎價約12,376元。原業主2012年10月以1,125.02萬元購入，帳面賺約125萬元。