美股道指挫216點　A＆F績後挫27%

美股周二早段受壓，道指挫216點，至31,664點；標指跌53點，至3,919點；以科技股為主的納指跌264點，報11,270點。港夜期報20,058，跌56點；低水54點。

反映美股整體表現的標指，上周曾跌入「技術性熊市」區間，即自高位回調逾20%。景順首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，雖然最近3次標指「見熊」後，美國經濟都出現了衰退，但此前也有例外，如1987年、1966年及1961年的熊市。她建議，投資者可留意科技板塊中的投資機遇，因拋售潮已蔓延到財務狀況良好的大型企業，反映板塊估值重整「已有些過頭」。她亦相信，聯儲局的政策最終不會如市場預期般收緊。

不過，被譽為「大宗商品之王」、曾經估中2008年商品大跌市的分析員Dennis Gartman對「熊市」的觀點有所不同。他直言︰「我一直認為，任何下跌超過7%的股市都屬於熊市。」據他的觀點，今年初開始美股已經進入熊市。他預計，此輪熊市還會將持續數月，投資者應該「逢高沽貨」。

企業消息方面，

視像會議公司Zoom公布，截至4月底止首季淨利潤按年勁縮一半至1.13億美元，每股盈利37美分，但非公認會計準則(non-GAAP)每股盈利為1.03美元，遠勝市場預期的87美分，加上公司上調全年業績指引其股價升4.42%。

服裝零售品牌Abercrombie & Fitch(A&F)於截至4月底止季度收入按年增長4.01%，至8.12億美元；惟公司意外錄得股東應佔虧損1,646.9萬美元，皆因高於預期的貨運成本抵銷均價上升，拖累毛利率按年大跌8.05個百分點至55.31%。A&F股價早段曾挫27.87%。

電器及電子產品零售商Best Buy同期收入按年跌8.5%至106.47億美元，純利按年跌42.68%至3.41億美元；經調整每股盈利1.57美元，差過預期。該公司略為下調了全年收入指引至介乎483億至499億美元，按中位數計低於早前預測約1.89%。該股早段升2.07%。

寵物用品公司Petco同期收入按年增長4.31%至14.75億美元；同店銷售額亦錄得5.1%的按年增長，其股價升4.97%。汽車零件零售商AutoZone上財季收入按年升5.86%，同店銷售亦意外地增長2.6%，其股價升1.94%。