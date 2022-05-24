科網泡沫破爆？Snap盈測差劣股價暴跌近4成

互聯網企業不時被市場冠上甚麼「結構性機遇」、「中長線增長主題」之類字眼，也要面對宏觀經濟的殘酷現實，「閱後即焚」通訊軟件Snapchat的母公司Snap為最新一例。Snap上月原指引本季收入按年增長介乎20至25%，以為會「交到功課」，惟周一在呈交美國證交會(SEC)的監管文件內卻直言：「宏觀經濟環境已進一步轉差，比預期更快」，收入勢低過上述指引之下限，消息拖累其股價周二早段暴瀉39%。

Snap之前還指引本季經調整EBITDA（除息、稅、折舊和攤銷前盈利）介乎「收支平衡至5,000萬美元」，以中位數計已經按年倒退逾78%，惟公司最新指引是這個經營指標也低過指引下限，換言之將會「見紅」。

該企行政總裁施皮格爾致函員工時直言：「跟很多公司一樣，我們繼續面對通脹升溫、息口趨高、來自供應鏈短缺及勞工(不足)的困擾、平台政策改變、烏克蘭戰火之衝擊，還有更多。」

回望Snap去年10月發布的去年末季業績指引差過市場預期，拖累股價應聲暴瀉逾兩成的時候，施皮格爾提及，蘋果公司(Apple Inc.)新私隱政策規定，iOS 15系統上所有應用程式需得到iPhone使用者許可方可追蹤其行為，這使廣告商更難規劃，或因此減少在平台上的廣告支出，還提到供應鏈受阻和勞工短缺會損害廣告客戶的業務，不利Snap的廣告生意。

Snap突然預告業績指引「走數」，對危如累卵的美股來說可謂又一記「噩耗」，拖累其他社交平台企業股價周二早段捱沽，Facebook母公司Meta跌2%、Google和YouTube母企Alphabet插6%，Twitter和Pinterest分別挫2%及21.2%。

Snap在最新監管文件中強調，對長線壯大業務仍感到振奮，又指用戶仍熱衷使用Snapchat，提高用戶平均收費方面還有豐厚的機遇。不過，施皮格爾下令各部主管檢視開支、要再找辦法壓縮成本，還宣布減慢今年的增兵速度，把一些名額留在明年。

他提到，Snap預計今年餘下時間會再聘請超過500名新成員，等於現時公司人手接近10%，但對比今年迄今已增兵超過900人、員工人數按年增長41%，顯然是緊急煞車，「之後幾個月的得益最多來自我們團隊生產力的改善」。Uber、Twitter和Meta本月較早前都提到要節流和縮減招聘。

更令市場倒抽一口涼氣的是，施皮格爾坦承，就算業務的基本因素依然強勁，也得重新安排投資項目的優先次序，因應當前的經營環境，不少項目都要減速。