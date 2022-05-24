新盤推售步伐加快　多項目周六共推至少332伙

發展商加快推售新盤的步伐，多區有項目落實周六共推售至少332伙。當中，首次發出銷售安排的何文田新盤，首輪銷售16伙。

●何文田Prince Central周六發售16伙

當中，價單發售單位介乎251方呎至624方呎，扣除最高15折扣%後，折實價由約694.7萬元至約2132.4萬元，折實呎價由27,677元至34,173元，另提供最高7%現金回贈。至於，招標發售的單位包括20樓A室特色戶，實用面積834方呎，四房間隔，連35方呎平台及632方呎天台。項目將於周五(27日)下午5時截收購樓意向登記。

●將軍澳海茵莊園周六新一輪賣312伙

上述即將發售的單位包括23伙開放式戶、248伙一房戶及41伙兩房戶。扣除最高3%折扣優惠後，折實售價介乎504.3萬元至982萬元，折實呎價由19,572元至24,980元。當中，入場單位為1座28樓B7室，實用面積204方呎，折實呎價約24,721元。至於，整批單位折實平均呎價約22,885元。

●薄扶林豪宅碧麗軒推4伙周六起招標發售

華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒上載銷售安排，由本周六起透過招標形式發售4伙分層單位。分別為05號單位、06號單位、15號及16號單位，實用面積介乎1,527方呎至1,902方呎。當中，15號單位實用面積1,902方呎，採複式設計，三套房間隔，連671方呎平台及75方呎天台。招標期由5月28日至6月30日，期間每日下午1時招標，下午4時截標。

●紅磡必嘉坊部署6月正式推售

恒基主席辦公室顧問于正人稱，集團積極推動創新、環境等ESG(環境、社會和企業管治)理念，並制定「G.I.V.E」策略，演化成13項細節實踐於項目當中，包括於全數車位設置電動充電基礎設施，設免觸式設備及消毒機械人。另外，整個項目總綠化面積達2.2萬方呎，有效減低熱島效應。

●錦上路站柏瓏II次輪最終接獲逾1,500票

●西南九龍維港滙兩房1,193萬元沽

●白石角海日灣II兩房售885.6萬元

大埔白石角海日灣II最新錄得第11座12樓A室的成交，為實用面積551方呎的兩房單位，成交價885.6萬元，呎價約16,073元。資料顯示，海日灣系列項目本月累沽7伙。

●屯門恆大·珺瓏灣連天台戶呎價17,000元

●長沙灣The Campton兩房售1,268萬元

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，最新沽出位於33樓F室的兩房單位，實用面積553方呎，成交價1,268.2萬元，呎價約22,933元。

●大圍站柏傲莊III累錄198宗終止交易

據一手成交紀錄冊顯示，項目最近新增1宗個案，單日本月累計有6宗。最新個案為1B座17樓C室，實用面積534方呎，兩房間隔，原本於去年6月12日及6月21日，簽訂臨時買賣合約及正式買賣合約，以1,116.7萬元成交，當時呎價約20,912元，惟交易已於今(24日)終止。