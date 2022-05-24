華爾街大行預警股市續瀉　除非...

外媒報道，高盛集團和美國銀行的策略師表示，在聯儲局發出結束貨幣政策緊縮的信號之前，美國股市可能會進一步下跌。

美銀指出，聯儲局沒有對風險資產提供任何幫助，似乎遠遠沒有要介入，例如信用息差、標普500指數期貨流動性等市場壓力指標目前處在聯儲局先前干預時期的水平。「我們認為，市場將繼續考驗聯儲局賣權，但是要市場進一步恐慌，聯儲局才會開始恐慌。」

高盛稱，一旦聯儲局發出結束緊縮的信號，股市就將觸底；而聯儲局可能要到經濟衰退已經明顯時才會發出這信號。「可能市場要進一步確信，金融環境的收緊已經足夠，聯儲局已經完成使命，也對緊縮發出了足夠的信號，貨幣政策歷來在股市觸底前大約3個月開始停止收緊，在其後大約兩個月轉向放鬆。」

由於投資者擔心，通脹大幅飆升背景下，聯儲局激進的緊縮措施可能導致經濟陷入衰退，美國股市今年大幅下滑。標普500指數上周五在熊市邊緣徘徊，納斯達克100指數2022年以來下跌了超過25%，由於擔心利率上調可能遏制未來的盈利增長，高價的科技股引領拋售潮。

高盛認為，如果經濟衰退的迹象不明顯，聯儲局就不太可能轉向寬鬆，但是就像2018年末，緊縮風險正在消退的明確迹象可能就足夠了。

投資者正在等待本周公布的聯儲局最近一次利率會議的紀要，從而了解其緊縮的路徑。堪薩斯聯儲銀行行長Esther George表示，預計聯儲局到8月份將加息到2厘，進一步的緊縮路徑將取決於通脹的降溫情況。

高盛稱，過去，不論經濟活動是否觸底，這樣的由貨幣政策緊縮引發的股市修正往往會在聯儲局轉向寬鬆時觸底，因為投資者押注，降息無論如何都會提振經濟活動。這次股市投資者不太可能從聯儲局獲得政策轉向的明確信號，直至有明確證據顯示增速趨於溫和、物價降溫。

「以歷史為指引，只有聯儲局本身轉向，才最有可能結束這種由貨幣政策緊縮導致的跌勢，從而令股市擺脫近期的低點(並止跌)。市場可能需要看到通脹減速的信號，我們的美國專家預計要到今年下半年才會出現，這樣市場才能持續地得到緩和。」