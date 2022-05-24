【產經評論】中美博弈累鬥累　全球經濟難上難

美國總統拜登的亞洲之行，一如預期劍指中國，這誠然是美國執政民主黨應對11月國會中期選舉的劇情需要。可實際上，拜登政府面對處於40年高位的通脹危機，與中國關係緊張不見得有助解決經濟問題，反而令聯儲局更難拿捏貨幣政策，甚或加劇衰退風險。全球兩大經濟體一個苦於防疫、一個蒙於彰霸，繼續累鬥累，勢必放大環球滯脹的殺傷力，讓這場經濟危機變得更複雜難解，風險之巨正體現於全球股市一浪低於一浪，資金亂竄。最怕是政治家玩過火，將大國經濟競賽推向熱戰，則全世界皆難有贏家！

內地礙於本身的人口基數龐大和醫療條件所限，至今仍苦於抗疫，不少城市仍在封城當中。新冠病毒不斷變種，防疫策略不變，各地復產復工的計劃不無變數。外資無法掌握內地生產的實際狀況，難以評估業務恢復進度，在商言商，只有陸續被迫選擇離場封蝕本門。

外企可以選擇撤離，但內企則要繼續付上抗疫代價，企業與工人收入「雙失」，不利短期投資與消費，意味次季的損失難以挽回。當局要在第三季扭轉經濟頹勢，得靠更大刀闊斧的財政政策和更寬鬆的貨幣政策來推動基建投資，創造大量職位以刺激內部需求。問題是，一場持續不退的疫變，已損及企業與居民對前景的信心，除了密集式推出救市措施之外，如何穩定各界對防疫的預期，重建信心，才是當務之急。

看見中國經濟陷困，美國誠然不值得高興，皆因中國市場需求放緩，生產延誤令供應鏈斷裂，只會令通脹問題變得更加棘手，打擊美國企業利潤，直接拖低美股估值。美國人面對資產價格大跌，財富蒸發，物價與利率齊漲，變得不願消費，頓令依賴消費推動經濟增長的模式不再，聯儲局要是猛力加息收水，勢加劇衰退風險；惟若繼續輕視通脹，只怕會迎來更糟糕的滯脹。

這個局面，本來最需要中美合作迎難而上，以2009年般的默契引領全球經濟復甦。偏偏美國至今仍執迷於爭霸，除了在俄烏事件主導制俄之外，更推出印太戰略，大搞分裂主義。全球經貿牽手合作的基礎散裂，促使各國的「自保」意識更強烈，激化經貿保護主義，疊加天公不作美，瘟疫天災連連，正逐步推演出一場全球糧食危機，糧食生產國紛紛將產品由出口轉內銷以自保。可見美國主張的反全球化，對全球經濟的禍害極其深遠。

對亞洲諸地而言，中國作為區內最大的經貿國，經濟長時間走不出疫情的話，整個亞洲的日子也不會好過，美國的所謂印太戰略，骨子裏只有美國利益，難讓亞洲人民溫飽。歐洲則被俄烏衝突拖累，經濟已變相遭能源危機「擊殺」。換言之，歐、美、亞全球3大板塊經濟爛局如是，非但股市難樂觀，更令人擔心國際間利益衝突與矛盾不斷升級，正正就是戰爭的前兆。

明乎此，當認識到刻下中國經濟須盡快振作，這關乎世界福祉，否則全球由盛轉衰之勢難以逆轉，落入「鬥窮世代」絕不好過。