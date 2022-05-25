無懼美股暴跌？企業高層大舉掃入自家公司股票

市場擔心美國經濟衰退，拖累美股標指連跌7周，創下20年來最長跌勢。不過，據外媒報道，最近有逾千名企業內部高層人士趁低吸納自家公司的股票，可能反映出他們對自家公司及後市前景均充滿信心，料是股市反彈的正面訊號。

根據Washington Service數據顯示，今年5月，約有1,100名上市公司高始主管大舉買入自家公司股票，買賣比率從4月的0.43，飆升至5月的1.04，有望出現2020年3月以來，買入人數超過賣出人數。

值得留意的是，在2020年3月，公司內部人士大舉買入自家股票，股市當時成功觸底反彈。再回顧此前情況，買賣比率在在2015年8月和2018年底也有所上升，前者發生在股市觸底之前，後者正好於谷底。

Icon Advisers行政總裁Craig Callahan表示，投資人士是在3萬呎的高空或宏觀下操作，而公司內部人士則是根據公司基本面去操作，並指「我們相信從公司基本面的觀點是正確的」。

Amundi Asset Management投資組合經理John Carey表示，某種程度而言，這是令人振奮的消息，他們對自家公司有投入更多資金的信心，「我們持續觀察這種買進趨勢是否會繼續下去，但整體來看，這是一個正向訊號」。