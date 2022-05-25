美股道指曾挫逾500點後回穩　Snap下瀉43%

投資者對美國科技股的增長前景感到憂慮，拖累美國股市周二(24日)表現反覆，3大指數收市個別發展。道指早段最多挫514點，其後逐漸回穩，收報31,928點，升48點或0.15%；標指收報3,941點，跌32點或0.81%；納指收報11,264點，跌270點或2.35%。

社交媒體Snapchat母公司Snap行政總裁Evan Speigel警告，公司在第2季的收入及經調整後盈利將低於公司的預期，同時為了節省成本，至今年底前將減慢招聘人手。消息拖累該公司股價重挫43.08%，收報12.79美元，為自2017年上市以來表現最差的一日。

其他社交媒體股亦一同受壓，Facebook母企Meta急跌7.62%，收報181.28美元；Twitter和Pinterest分別下挫5.52%、23.64%。

視像會議公司Zoom公布，截至4月底止首季淨利潤按年勁縮一半至1.13億美元，每股盈利37美分，但非公認會計準則(non-GAAP)每股盈利為1.03美元，遠勝市場預期的87美分，加上公司上調全年業績指引，帶動其股價升5.61%，收報94.34美元。

值得留意，反映美股整體表現的標指，上周曾跌入「技術性熊市」區間，即自高位回調逾20%。景順首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，雖然最近3次標指「見熊」後，美國經濟都出現了衰退，但此前也有例外，如1987年、1966年及1961年的熊市。

她建議，投資者可留意科技板塊中的投資機遇，因拋售潮已蔓延到財務狀況良好的大型企業，反映板塊估值重整「已有些過頭」。她亦相信，聯儲局的政策最終不會如市場預期般收緊。

不過，被譽為「大宗商品之王」、曾經估中2008年商品大跌市的分析員Dennis Gartman對「熊市」的觀點有所不同。他直言︰「我一直認為，任何下跌超過7%的股市都屬於熊市。」據他的觀點，今年初開始美股已經進入熊市。他預計，此輪熊市還會將持續數月，投資者應該「逢高沽貨」。