第七大道斥3.3億人幣投資半導體矽片生產商

有限合夥(上海誠英管理諮詢合夥企業)為一家在內地成立的合夥企業，主要從事投資。於2022年5月24日，有限合夥分別由上海韻禧(作為普通合夥人)及黃氏(作為有限合夥人)擁有0.03%及99.97%。此外，有限合夥唯一持有的資產為上海超矽投資。上海超矽為一家在內地成立的公司，主要從事大規模半導體矽片生產。認購事項完成後，有限合夥的總實收資本約4.1億元。據此，上海韻禧、黃氏及無錫第七大道將分別出資10萬元、約8,407萬元及3.3億元。

董事認為，上海超矽的定位為集團雲業務的上游公司，鑑於大規模半導體矽片的未來前景以及集團因認購事項而在高科技行業進一步發展其雲業務的前景，其有潛力與集團創造業務協同效益。通過認購事項，集團可以從上海超矽投資及有限合夥將作出的任何投資(如有)中獲得投資回報。