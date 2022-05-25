中海油行使A股超額配售權　增加集資逾42億人民幣

公司由此增加的集資總額為42.12億元，連同初始發行26億股A股對應的集資總額為280.8億元，A股發行最終集資總額為322.92億元，集資淨額為320.99億元，擬用於圭亞那Payara油田開發項目、流花11-1/4-1油田二次開發項目、圭亞那Liza油田二期開發項目、陸豐油田群區域開發項目、陵水17-2氣田開發項目、陸豐12-3油田開發項目、秦皇島32-6/曹妃甸11-1油田群岸電應用工程項目、旅大6-2油田開發項目、補充流動資金等募集資金投向項目。

中海油A股最終發行數目為29.9億股，其中向戰略投資者配售約12.3億股，約最終發行A股數目的41.47%；向網下投資者配售3.67億股，約佔最終發行A股數目的12.29%；向網上投資者配售13.6億股，約佔最終發行A股數目的45.49%；聯席主承銷商包銷2,248萬股，約佔最終發行A股數目的0.75%。