美股個別發展　金價創兩周收市新高

●踏入亞洲時段，美匯指數報101.77；港匯見7.8484；離岸人民幣(CNH)報6.6596；美元兌日圓處126.84；歐元報1.0733，英鎊報1.2541。金價處1,866.94美元。布油報111美元，紐油處110.86美元。比特幣升2%至2.97萬美元。道指期貨升130點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水80點。

●道指早段最多挫514點，其後逐漸回穩，收報31,928點，升48點或0.15%；標指收報3,941點，跌32點或0.81%；納指收報11,264點，跌270點或2.35%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報20,093點，跌42點或0.21%。

●即月恒生指數夜期收報19,972點，跌142點，低水140點，成交20,122張。

●美國紐約聯儲銀行周二(24日)發表報告指，根據5月份聯儲局公開市場委員會(FOMC)決議聲明勾勒的縮表路線圖，聯儲局資產負債表規模到2025年中，預期將回落至5.9萬億美元。

●外媒引述知情人士透露，全球大宗商品交易巨頭嘉能可(Glencore)將支付15億美元，和解美國與英國對其涉嫌不當行為的調查。

●紐約7月期油收報每桶109.77美元，跌52美仙或0.47%；布蘭特7月期油收報每桶113.56美元，升14美仙或0.12%。

●紐約6月期金收報每安士1,865.4美元，連升4日，創約兩周收市新高。

●英國富時100指數收報7,484點，跌29點或0.39%；法國CAC指數收報6,253點，跌105點或1.66%；德國DAX指數收報13,919點，跌255點或1.8%。

●外媒引述消費稱，軟銀集團(SoftBank)有份投資的印度連鎖平價酒店OYO將擱置其今年進行首次公開發行(IPO)的計劃，主要擔心市場低迷可能影響其上市估值。