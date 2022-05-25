恒指倒跌後升逾百點　快手漲逾6%

港股升幅擴大，恒生指數高開3點後，雖一度倒跌44點，低見20,067點，之後重拾升勢，最多升173點至20,286點暫時高位，最新仍升逾140點或0.7%，報20,245點；國企指數亦倒升逾40點或0.6%，報6,926點；恒生科技指數則升19點或0.4%，報4,052點。主板成交暫逾271億港元。

滙豐及中移齊升超過3%，快手漲逾6%，雙雙帶領大市。

其他新經濟股以跌為主，阿里巴巴跌1.6%，騰訊跌0.3%，美團跌0.8%；而小米則升0.5%，公司旗下品牌Redmi發布2款新手機。

【09:21】恒指窄幅上落 滙豐漲3% 阿里及京東跌2%

港股窄幅上落，恒生指數輕微高開3點或0.02%，報20,115點；國企指數低開19點或0.28%，報6,863點；恒生科技指數低開16點或0.42%，報4,015點。主板成交暫逾18.7億港元。

重磅股中，滙豐控股漲3.1%，至50.95元，單隻拉升大市52點，為升幅最大藍籌；建設銀行升0.5%，港交所升0.25%，中移升0.2%；而友邦保險跌0.3%。

大型科網股個別發展，快手漲3.7%，截至3月底止季度經調整虧損額37.22億元，按年減少34.12%。小米無升跌；阿里巴巴跌1.9%，騰訊跌0.95%至334.8元，美團跌0.1%，嗶哩嗶哩挫逾6%，京東跌2%。

中海油升0.5%，公司行使A股超額配售權，增加集資逾42億人民幣。大快活發盈警，跌0.2%。

永利澳門跌0.4%，市傳公司向部分管理層提出今年6至12月的10%薪酬改用公司股票發放，屬自願性質。