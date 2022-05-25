阿克曼講抗高通脹唯一方法：一係聯儲加息　一係市場崩潰

知名對沖基金經理阿克曼(Bill Ackman)警告，只有當美國聯儲局採取更積極的行動或市場拋售變成全面崩盤之際，眼前強勁的通脹才會消退，他又再呼籲當局積極加息，指這將有助降低長期利率居高不下的風險。

阿克曼周二(24日)在Twitter中稱，除非聯儲局大舉加息，或股市崩盤引發經濟崩潰和需求大減，否則通脹沒有實質性降低的前景。

對於今年的市場調整，他歸咎於投資者對聯儲局壓制高通脹欠缺信心，目前通脹正失控，只有聯儲局對飆升的價格「劃清界限」，市場動盪才會結束。

「通脹已失控，通脹預期正失控；現時失業率3.6%，能源、農業和食品、住房的長期供需均已失衡。如果聯儲局不履行職責，市場就會代為行使其職責，就是現正發生的事情，阻止當今肆虐的通脹的唯一方法是積極收緊貨幣政策或市場崩潰。」

他認為，曾高舉「通脹暫時論」的聯儲局因對市場誤讀和行動延遲造成目前的情況。惟他指出，目前投資者歡迎聯儲局更快加息，「一旦投資者能確信通脹失控的日子已過去，(股票)市場將飆升，我們希望聯儲局的做法是正確。」

在阿克曼看來，聯儲局應立即將利率提高至中性水平，並承諾繼續提高借貸成本，以證明其嚴肅對待通脹。