【高盛推介】美團低開後反彈 資金積極趁低吸納
2022年05月25日 10:27
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團近日受壓，周二(24日)失守160港元水平，跌約4.8%。周三(25日)則早段低見156.2元後反覆上落。現報160.4元，升約0.5%。美團將於下周四(6月2日)公布今年首季業績，市場料非國際財務報告準則計，經調整淨虧損介乎38.94億至50.99億元人民幣。
觀察個股輪證資金流向，近日資金趁低積極吸納好倉，合共約3,710萬元，並見周二流入牛證的資金較集中在140元收回區域的遠牛。
觀察港股通資金流向，周二北水沽出美團，錄得約2.6億元資金淨賣出。
投資者如看好中年期產品，時間值損耗相對低，市場留意3個月即8月份到期的選擇，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價210元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高之一的美團購(17074)。貼價選擇可留意年期約3個月的美團購(15022)。牛證方面可留意屬遠牛的美團牛(60200)，與現價有約20元收回距離。
美團購17074，行使價207元，2022年8月23日到期，實際槓桿5.8倍，行使價210元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高之一。
美團購15022，行使價192.9元，2022年8月23日到期，實際槓桿5.3倍，貼價。
美團牛60200，收回價140元，行使價137元，換股比率500，槓桿比7.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
美團沽12967，行使價116.78元，2022年9月7日到期，實際槓桿3.7倍，高槓桿。
美團沽13985，行使價148.48元，2022年8月17日到期，實際槓桿3.5倍，貼價。
美團熊66042，收回價190元，行使價193元，換股比率500，槓桿比率4.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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