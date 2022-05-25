【高盛推介】美團低開後反彈　資金積極趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：美團近日受壓，周二(24日)失守160港元水平，跌約4.8%。周三(25日)則早段低見156.2元後反覆上落。現報160.4元，升約0.5%。美團將於下周四(6月2日)公布今年首季業績，市場料非國際財務報告準則計，經調整淨虧損介乎38.94億至50.99億元人民幣。

觀察個股輪證資金流向，近日資金趁低積極吸納好倉，合共約3,710萬元，並見周二流入牛證的資金較集中在140元收回區域的遠牛。

觀察港股通資金流向，周二北水沽出美團，錄得約2.6億元資金淨賣出。

美團購17074，行使價207元，2022年8月23日到期，實際槓桿5.8倍，行使價210元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高之一。

美團購15022，行使價192.9元，2022年8月23日到期，實際槓桿5.3倍，貼價。

美團牛60200，收回價140元，行使價137元，換股比率500，槓桿比7.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

美團沽12967，行使價116.78元，2022年9月7日到期，實際槓桿3.7倍，高槓桿。

美團沽13985，行使價148.48元，2022年8月17日到期，實際槓桿3.5倍，貼價。

美團熊66042，收回價190元，行使價193元，換股比率500，槓桿比率4.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。