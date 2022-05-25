【高盛推介】快手業績後反彈　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：快手周二(24日)跌約3.9%並在收市後公布今年首季業績，期內收入達210.67億元人民幣，按年升23.8%；虧損收窄至62.54億元人民幣。及後有券商料快手基本因素將持續改善，維持對其「增持」評級，目標價115港元。快手周三(25日)早段反彈，最高見67.7元。現報65.75元，升約3.8%。

觀察個股輪證資金流向，可見近日趁低吸納好倉，本周一(23日)及本周二共錄得約2,010萬元資金流入，並見周二流入牛證的資金較集中在60元收回距離的近牛。

淡倉方面，周二見小量資金轉向流入，並見流入熊證的資金，有部分留意80元收回距離的遠熊。

快手購21421，行使價80.4元，2022年12月6日到期，實際槓桿3.4倍，貼價、中期。

快手購14610，行使價99.9元，2022年8月29日到期，實際槓桿5.2倍，高槓桿、低面值。

快手購12503，行使價75元，2022年12月21日到期，實際槓桿2.9倍，長期、低街貨。

快手牛53240，收回價60元，行使價57元，換股比率100，槓桿比率7.7倍，市場上槓桿最高貼牛。

快手沽16947，行使價59.6元，2022年9月5日到期，實際槓桿2.7倍，市場上2個月期以上產品中，槓桿最高。

快手熊63508，收回價80元，行使價83元，換股比率100，槓桿比率3.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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