【一文睇清】快手首季虧損收窄　大行削目標價仍叫買

●富瑞睇121元 看好次季用戶增長

富瑞認為，快手於內容策略方面的執行力強，首季應用平均日活躍用戶及平均月活躍用戶分別按年升約17%及15%，在日均使用時長按季保持穩定的情況下，相信次季將維持相近的增長勢頭。

疫情爆發，該行料約一半商家第2季的物流及倉儲會被拖累，購買頻率和平均支出亦於4月以來受影響，估計快手電商次季總成交額按年增長22%至1,770億元人民幣，轉換率維持1%。另外，預期直播業務方面將按年增長10%。將快手目標價由136港元降至121元，維持「買入」評級。

●憂受累疫情 美銀證券料見117元

美銀證券指出，在首季業績中，顯現出快手在推動用戶/商家參與方面的成果，包括應用程序月用戶增長穩健，以及用戶參與度提高。不過，預期近期集團增長會受內地因疫情封城所影響，公司估算旗下逾50%商戶位處受限制地區，將快手目標價由133元下調至117元，評級維持「買入」。

●中金續估跑贏行業 目標價90元

中金指出，快手首季日活躍用戶人數及月活躍用戶人數均為歷史最高值，預計第2季月活躍用戶人數有望維持按年15%增速，維持其「跑贏行業」評級，予目標價90元。