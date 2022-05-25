港鐵：下半年與港府商討票價調整事宜

對於東鐵綫過海段周二出現事故，港鐵行政總裁金澤培指，事件涉列車監控系統錯誤警報，經檢查後證實系統操作正常。他表示，新系統或設施投入服務初期需時磨合，公司將檢視事件處理方法及改善，又指該路線開通後運作大致暢順。

歐陽伯權表示，去年公司推出新策略後，內地和國際業務成為公司第二支柱，形容國際業務目前「做得不錯」。

東涌配電站物業發展項目地皮去年11月流標，金表示，港鐵每年都會推出一定數量樓盤，之後將因應市場情況，於適當時間推出適合的樓盤 。

對於會否永久停運城際直通車，他指出，直通車服務由2020年疫情開始暫停服務至今，部分人手已調往其他部門，而疫情前高鐵已可直達58個站點，相信疫後會繼續增加，未來服務有改動將再作公布。

被問及會否取消東鐵頭等車卡以增加載客量，他稱，頭等車卡在過海段開通後仍有很大需求，公司會兼顧不同乘客需要。