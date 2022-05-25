調查：99%香港商戶計劃來年投資科技平台

支付平台Adyen發表調查顯示，99%香港商戶擬於來年投資科技平台，以滿足消費者對科技整合及跨渠道流暢購物體驗的需求。

研究訪問26個市場逾4萬名消費者，以及23個市場逾1.15萬個商戶，當中香港的消費者及商戶數目分別佔1,002名和500個。結果顯示，23%本港受訪商戶表示已把支付系統連接至同一機構的其他業務，46%受訪者表示其業務因此而變得更具優勢。已將旗下各項業務的支付系統互相連結的商戶中，70%指在2021年錄得至少20%的增長，78%預計將於今年實現同等的增長幅度。

Adyen香港區主管鄧啟俊表示，在消費方面，港人對購物體驗的要求較其他市場更為挑剔，尤其是在暢順無縫的科技體驗方面。商戶也意識到這是一個增長業務的機會，因此有高達99%的商戶都計劃在來年投資於數碼科技。

他指，數碼轉型將繼續為商戶創造龐大商機，高達73%香港商戶預計將在今年錄得至少20%的增長，規模相當於2,180億元。若本地零售商加快採用數碼科技，或可令未來5年的總增速再提升8.8個百分點。與調查報告中所涵蓋的所有市場相比，香港市場的潛在增幅為最高。