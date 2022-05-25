許正宇：港交所短期內將爭取擴大互聯互通計劃

他稱，憑藉背靠內地的優勢，港交所會繼續為國際投資者提供投資內地增長的機遇，同時便利內地企業在港集資和內地資金透過香港資本市場配置離岸資產。通過拓展互聯互通計劃及更多內地相關的產品，港交所期望將香港發展成為內地首選的離岸融資、交易及風險管理中心。

被問及香港首季IPO集資額急跌的原因，以及有何措施提振香港的首次公開招股集資市場。許正宇解釋，在地緣政治局勢緊張、新冠疫情反覆、通貨膨脹和主要央行調升利率等宏觀因素下，近月全球主要金融市場相對動盪，香港新股集資表現亦受外圍影響。但港交所今年4月新接獲上市申請22份，截至4月底處理中的上市申請共計168份，顯示申請上市的步伐未有放慢。

他又指，港交所已於2018年8月實施新上市制度，容許同股不同權架構的新興及創新企業和未有收入或盈利的生物科技公司來港上市，並透過設立便利管道，容許合資格發行人在香港作第二上市。截至今年4月底，共有74間公司循新制度上市，首次公開招股集資額累計達5,807億元，佔同期IPO集資總額超過四成。香港亦成為亞洲最大、全球第二大的生物科技融資中心。