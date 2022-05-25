智庫：受疫情拖累　內地全年經濟增長達5%「已屬不錯」

內地新冠肺炎疫情損害經濟，智庫米爾肯研究院研究總監黃華躍認為，內地能否完成全年經濟增長目標約5.5%現時仍有較大變數，由於首季經濟數字仍然「硬淨」，GDP增長4.8%，但上海封城超過1個月，加上地緣政治影響，上月多項經濟數據「慘不忍睹」，零售數據更呈雙位數跌幅，投資增速放緩，形容方向轉變令人吃驚，在目前形勢下，全年增長達5%已屬不錯。

他又指，難以預測疫情對經濟的影響會持續多久，但要留意供應鏈及產業鏈在疫情後會否改變。不過，留意到近期中央政府接連召開重要會議，以應對疫情對經濟的影響，相信只要疫情受控，以及俄烏局勢無進一步惡化，全年經濟增長仍有望達標。

該研究所一項調查顯示，海口市是內地去年表現最佳城市，排名大幅上升19位，主要受惠於一帶一路促進省級國際自由貿易及投資。廣州排第2位，緊接隨後的是西安、成都、深圳、上海、武漢，北京排第8。

黃氏指出，廣州、深圳及上海等地實施的疫情封控措施，對各地的競爭力、經濟表現排行或經濟區域架構不會有大影響。即使近月上海經濟因疫情而急跌，但隨着市面逐步回復正常，消費力會明顯反彈，增長前景仍正面，惟增速或會放慢。

他提到，廣東省有兩個城市列入首十名，主要是有粵港澳大灣區的優勢，而且該省的專才資源豐富，產業平均發展，故即使每年的經濟增速不大，但其經濟貢獻仍高。另外，深圳市在內地國家政策支持下，已由數十年前的邊關小鎮，發展成國際都市，未來須思考如何與其他內地城市融通，達到協同效應。

至於三線城市組別方面，安徽省成為大贏家，有5個市進身十位，滁州市及阜陽市包辦首兩位，而宣城市、亳州市及馬鞍山市分別排行第5、8及10。黃華躍指，在內地的扶貧政策，加上交通便利程度提升，不少市鎮的產業價值有所提升，帶動當地經濟及發展。以滁州為例，原本只是中草藥的生產地，在內地針對當地支持中藥農業、食品加工等政策，由草藥加工，形成中藥產業。另在物流運輸便利下，可出口至其他城市，逐發展成產業鏈。

有關調查涵蓋內地238個城市，排名根據就業、工資、人均地區生產總值及外國直接投資(FDI)等9個指標而釐定。調查指，內地經濟產出重心，正由高度發展的大灣區等地，轉移至其他地區，認為內地承諾收窄區域間的經濟差距，以實現更廣泛而長遠的增長，對重振受疫情影響的經濟十分重要。