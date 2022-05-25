道期牛皮　比特幣企2.9萬美元

●美匯指數報102.1；港匯見7.8495；離岸人民幣(CNH)報6.6783；美元兌日圓報127.1；歐元企1.0674，英鎊處1.2535。金價報1,857美元。油價升逾1%，布油報114.58美元，紐油報111.04美元。比特幣企2.9萬美元水平。道指期貨跌3點。

●市後關注點

20:30 美國4月耐用品訂單

●恒生指數全日收報20,171點，升59點或0.29%。國企指數收報6,898點，升15點或0.22%；科技指收報4,043點，升11點或0.28%。主板成交1,034億港元。滙豐控股漲逾3%，收報50.95元，重上50元關。

-港鐵：社交措施放寬業務改善，審慎尋找海外商機。

-石藥集團首季盈利按年跌4.55%。

-瑞信料地產股續跑贏大市，首選新地。

-報告：港首季可疑數碼詐騙比率按年跌26.5%。

-高鑫零售去年轉蝕，大摩降目標價至2.5元。

●中國經濟：

-信通院：4月內地市場手機出貨量按年降34%。

-內地首4月社會物流總額按年增3.6%。

-智庫：受疫情拖累，內地全年經濟增長達5%「已屬不錯」。

●許正宇：港交所短期內將爭取擴大互聯互通計劃。

●調查：99%香港商戶計劃來年投資科技平台。

●國際旅遊漸恢復，Booking.com首季預訂額創新高。

●生產力局成立「數碼不求人」平台，助港企轉型。

●鱷王達利奧：股票比現金更「垃圾」，抗通脹宜投資...

●三星傳組建千人Dream Team自研晶片，目標研製超越Apple成品。

●美SEC指與華就中概股審計問題，仍存重大問題。

●索羅斯：中國「清零」難持續，俄烏戰爭恐釀第三次世界大戰。

●阿克曼講抗高通脹唯一方法：一係聯儲加息，一係市場崩潰。