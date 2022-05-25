測量師學會倡舊樓強拍成數降至八成以下

政府研究放寬舊樓強制拍賣門檻，香港測量師學會公布有關檢討及研究範圍的進度，同意將強拍成數降至低於八成，並會於6月底向發展局提交建議。

香港測量師學會產業測量組主席陳致馨指出，該會於今年1月組成工作小組展開檢討及諮詢，認為政策修改上要遵從多項基本原則，包括須在小業主和大業主利益之間取得平衡，但不應妨礙地段整合或強拍申請，要確保小業主能有公平合理的補償及保障。避免因要釐清法律觀點而延長強拍申請進程。

此外，亦建議應推動地段整合，加大市區重建規模。 同時提供適當商業誘因予大業主，加快重建工作。

該會亦就研究諮詢了相關持份者意見，包括多年來協助受影響業主的長者家居協會、香港地產建設商會、香港測量師學會產業測量組及建築測量組專業會員。

研究範圍包括數項重點，包括舊樓換購可行度，即發展商提出的收購價，是否足以讓小業主改善環境，由於出售價當中包含一定比例的重建價值，故研究顯示大多數小業主，都能夠在同區換到面積相若，樓齡新10年以上的物業。

此外，土地審裁處頒下的強拍價格，不一定高於發展商向小業主的建議收購價，兩者並無必然關係，業權份數、市場波動等各種因素均有影響，該會建議小業主應盡早尋求專業人士諮詢。

由於不少市民對強拍條例認知不足，該會最新發布「強拍條例」概覽第三版，主要更新過往十年的案例而引伸的規範及變更，包括有關調解指示、訴訟費賠償原則、以及辣招稅對小業主並不會構成影響等資訊。