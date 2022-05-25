TVB冀內地市場多元化發展　4月廣告收入雙位數增長

許指，在內地市場發展是公司既定發展方向，公司在劇集方面已有很好的基礎，包括同步在內地不同媒體播放的同步劇，以及與其他平台合作的合拍劇，後者公司已製造了很多「爆款」，其中包括《白色強人II》、《法證先鋒V》等劇集都會慢慢交付給國內平台。

至於面向內地市場的新媒體影音平台「埋堆堆」，他透露目前月活躍用戶(MAU)已進一步提升至700萬以上，另在內地社交媒體平台建立了超過8,000萬個粉絲，B2C(企對向消費者)業務進一步擴展用戶基礎。

電商業務方面，許指，去年8月收購「士多」之後，董事局對表現感到非常滿意，其GMV(商品成交金額)目前比收購前升了三倍，將加大對「士多」的投入，又希望憑藉內地建立的社交平台帳號、自有新媒體平台，發展內地「士多」業務。

問及香港今年廣告業務表現，總經理(商務營運)蕭世和表示，上半年可觀的整體大環境是相當波動及具挑戰性，但TVB仍取得不錯成績，在4月份廣告收入錄雙位數字增長，當中有很多防疫產品廣告。他強調個別月份不代表整體成績，但反映公司基本競爭力強勁，料上半年整體收視率很好，對前景審慎樂觀。

管理層又直言，目前電視台的最大競爭者來自互聯網新媒體，因為持牌電視台遵守一般法律外，更要遵守通訊局的守則及指示，有別於新媒體公司。例如，電視台不能播放政治、宗教廣告，兒童節目不能出現產品贊助，公司「對手被一些過時法律或者規範條款綁住，這窒礙電視台發展，甚或收窄生存空間」，希望通訊局盡快檢討、廢除不合時宜的法律，讓電視台能夠與其他新媒體公平競爭，以為香港市民提供更好的服務。

派息方面，管理層又表示，現集中火力把各個業務板塊做好，提升公司在資本市場價值，待成績轉好，一定會與投資者共享成果，派息取決於業績及業務需要，請股東放心。