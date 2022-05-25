家電網購平台友和周四起招股　每手入場費5252元

該公司是次計劃發行5,500萬股，其中10%為本港公開發售，90%為國際配售，集資最多1.43億元。所得約20.4%將用於透過自然增長搶佔更高市場佔有率；約7.1%推出網上平台業務；約8.6%拓展至中國客戶；約9.2%加強供應鏈能力；約11.8%投資於品牌管理及市場推廣；約19.2%擴大員工隊伍；約13.7%用於收購電子商務相關行業的公司；以及約10%於一般營運資金。

該公司聯合創辦人、主席兼行政總裁胡發枝表示，香港電子產品及家庭電器每年的市場規模以百億元計，未來會繼續在自營電子產品及電器產品工作，同時會拓展百貨商品，以中高檔次為核心定位，認為公司有別於其他現有的電商平台。另外，有計劃增設跨境電商業務，特別是中國內地市場。雖然內地電商競爭激烈，但公司擁有國際及本港的供應鏈，貨源與內地品牌不一，加上不少內地消費者亦有在海外購物平台的經驗，認為公司作為香港企業，具有地理優勢。

聯合創辦人兼營運總監徐嘉穎指出，港府推出第二輪電子消費券，利好產品銷情，4月營業額創新高，又預告將與新增的消費券支付平台合作，推出優惠。

值得留意的是，公司近三個財年毛利率均呈下跌趨勢，2021至2022財年首8個月毛利率按年跌3.6個百分點至15%。財務總監林衛超表示，公司過去積極搶佔市場份額，毛利率下滑是合符預期，熱門產品毛利較低，首20大的品牌產品的毛利率平均為8.3%。隨着公司規模擴大，採購量增加，有助降低成本，認為長期效益大於短期的變動。