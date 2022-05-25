澳門今年首4個月整體住宅交投按年少四成

隨着疫情及與內地緊縮的通關政策影響，澳門博彩旅遊業受到嚴重影響及受壓．房地產市場主要靠內部需求支持，價量亦受壓。美聯物業指出，根據澳門財政局公布的最新數據，今年首4個月該區整體住宅交投錄得約1,179宗，較去年同期約1,957宗，明顯回落約39.8%。當中住宅樓花交投僅佔36宗，較去年同期約146宗，大跌約75%。

該行住宅部行政總裁(港澳)布少明相信，經過首季的農曆年假的傳統季節因素影響，第二季交投有望回升至逾千宗成交，有望按季錄得約兩成升幅。

樓價表現方面，根據澳門統計暨普查局資料，今年首季整體住宅單位平均實用呎價錄得約8,923澳門元水平，較去年第4季約9,742元，下跌約8.4%，較去年首季約9,310元，則低約4.2%。而首季住宅樓花單位平均實用呎價錄約14,973元，較去年第四季低約2.5%，惟較去年同期則升約7.6%，而今年首季現樓住宅平均實用呎價約8,729元。

該行又指，據財政局資料，目前澳門置業人士中，以首次置業買家為主，去年相關數字佔約82.8%，而今年首4個月已升至85.6%，故若要令樓市發展健康活躍，政府可考慮研究適度放寬樓市調控措施，包括在按揭成數及印花稅著墨。另外，可考慮放寬目前只針對21至44歲澳門居民的「青年首次置業貸款」政策，包括提高逾800萬元的最高貸款比率，以及撤銷或提高首次置業貸款的年齡上限等。

按政府統計資料，澳門首季工商舖市場共錄約117宗成交，較去年第四季約123宗，按季減少約4.9%。若按類別劃分，商舖成交主導，今年首季佔約78宗，較去年第4季約72宗有輕微升幅。寫字樓成交則於首季錄得約28宗，按季減少約兩成。而工業樓成交量則有約11宗，較對上一季更低約31%。布表示，美聯澳門自2004年中成立至今已約有18年，今年將繼續擴充及增添人手，擬增加3間分行及增聘50人，並強化網頁、網上放盤及VR樓盤等。