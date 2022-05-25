林毅夫：內地今年要實現5.5%經濟增長目標更難

綜合媒體報道，北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫表示，中國經濟正面臨國內外雙重新挑戰。自去年第3季以來，中國經濟進入下滑周期，今年3月後雪上加霜，疫情防控措施已影響到生產、投資、消費等各方面，使經濟全面放緩，今年要實現5.5%的經濟增長目標更困難。

國外方面，美國總統拜登延續了對華貿易戰、科技戰，且變本加厲積極推動組建所謂的民主同盟，以政治體制、價值觀、意識形態等劃界，試圖在政治上孤立中國，繼而在經濟上讓這些國家和中國脫鈎。

俄烏戰爭爆發後已造成全球石油、天然氣、糧食價格急漲，導致中國進口成本增加，並影響經濟增長。從中長期來看，若干勢力正試圖將中國和俄國綁在一起，以安全為由，推動歐洲與中國在經濟、貿易上脫鈎。

國內方面，從2021年第3季以來，中國經濟就出現較大的下滑，這趨勢源於需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的「三重壓力」。今年3月以後，深圳、廣州、上海相繼出現較嚴重的疫情爆發，為從嚴防控病毒，上海從3月以來基本上就一直處於封控狀態，同時封控的城市還在增加，例如北京目前的防疫局勢也呈現膠着。

由於疫情已兩年多，在一些封控城市，很多中小微企業已到了瀕臨破產的邊緣，官方一定要推出有效的政策來共渡難關，如減稅、免稅、減租金、貸款延期等一系列措施。否則企業要是倒閉，失業會增加，再要恢復起來就會困難重重。有些家庭的積蓄已用得差不多，不管線上或線下消費最近都出現崩塌式下跌。對此，他建議，在受封控的地方，給每個家庭發1,000元人民幣，以支持這些地區的消費。