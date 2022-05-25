m18講場：賣雞湯賣到上市　全因個名夠「騎籬」？

「肥西老母雞」要上市了！嗱，唔好誤會啊，絲絲平時唔講粗口㗎！呢間打算去上海交易所主板掛牌嘅，係主打「肥西老母雞湯」嘅連鎖中式快餐廳「老鄉雞」，有望成為內地中式快餐又一新股！

不過，「老鄉雞」呢個名係2012年先改，之前一直都叫「肥西老母雞」，係因為創始人喺安徽省肥西縣開始養殖土雞。改名當時，仲特登聘請一間國際知名管理顧問公司為其諗計。新聞稿就解釋，改名原因包括原名易被讀錯、「肥」暗示油膩、字數過多且簡稱不雅、易在安徽以外地區產生牴觸和排異反應及「不夠國際化」。老實講，對廣東人而言，呢個名要改真係非常合理。

個名雖然引起過風波，不過「老鄉雞」估值達到180億元人民幣(下同)，而且呢兩年就算喺疫情之下，都堅持唔炒員工，所以喺內地獲得唔少掌聲。據其招股書申報，「老鄉雞」計劃募資12億元，其中4.75億元計劃用於總部項目，5.1億元用於新開門店，另2.15億元用於數碼化建設。

去年，「老鄉雞」營業收入43.93億元，按年增27%；淨利潤1.35億元，增逾28%。截至去年底，「老鄉雞」一共有991家直營門店、82家加盟門店。似乎比起來自西方的「家鄉雞」，都唔太輸蝕喎！